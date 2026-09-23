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Дата публікації

У Росії підвищать тарифи на електроенергію для бізнесу, щоб оплатити захист мереж від дронів

Лінія електропередач
У Росії підвищать тарифи на електроенергію для бізнесу, щоб оплатити захист мереж від дронів / Freepik

Витрати на фізичний захист і відновлення електричних мереж після ударів безпілотників та диверсій у Росії включать у тарифи на передачу електроенергії для великого бізнесу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У відомстві заявили, що підвищення тарифів торкнеться тих регіонів, де зафіксують відповідну потребу. Водночас для населення вартість електроенергії не зміниться.

Чому влада перекладає витрати на підприємства

Раніше заступник міністра енергетики РФ Євгєній Грабчак повідомляв, що в осінньо-зимовий період 2025–2026 років через "зовнішній вплив" у країні було пошкоджено або виведено з ладу близько 8,5 ГВт потужностей. Однак масштаби руйнувань мережевої інфраструктури в міністерстві не розкрили.

Через атаки безпілотників у російських мережевих компаній з'явилася нова стаття витрат, яка раніше не була передбачена ані в бізнес-планах, ані в тарифах. Оскільки можливості отримання субсидій з федерального та регіональних бюджетів обмежені через їхній дефіцит, основним способом компенсації залишається тарифна виручка з підприємств.

На скільки подорожчає передача електроенергії

Витрати компаній на захист енергооб'єктів суттєво відрізняються залежно від близькості регіону до лінії фронту. За оцінками галузевих аналітиків:

  • у середньому по РФ тарифи на передачу струму додатково зростуть на 0,4–1,5% на рік;
  • у регіонах із суттєвими витратами на захист і відновлення інфраструктури зростання складе 4–6%;
  • найбільш відчутним подорожчання буде для енергоємних секторів — металургії, а також центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії захист електростанцій від дронів хочуть закласти в тарифи для населення. Російські енергетичні компанії виступили з ініціативою підвищити тарифи для споживачів, щоб зібрати кошти на захист енергетичної інфраструктури від атак безпілотників.

Автор:
Максим Кольц

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