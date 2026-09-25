У Росії рекордно за 18 років піднімуть тарифи на світло для захисту від дронів

Уряд Росії запланував наймасштабніше майже за два десятиліття підвищення тарифів на електроенергію для населення. Причиною став заклик генеруючих компаній закласти у вартість для споживачів витрати на захист енергетичних потужностей від безпілотників.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Згідно з документом, у 2027 році тарифи на світло для громадян проіндексують одразу на 14,4%. Це стане рекордним стрибком з 2009 року, коли ціни підняли на 25% через скасування перехресного субсидування.

У 2028 році планується додаткове підвищення на 12,1%, а у 2029-му — ще на 10,1%. Сумарно за три роки електроенергія подорожчає на 41,1%, що майже вдвічі перевищує попередні травневі плани російського уряду.

Додаткові збори на захист станцій

Ініціатором перекладання військових витрат на населення стала асоціація "Рада виробників енергії", яка об'єднує генеруючі компанії, що контролюють 90% встановленої потужності енергосистеми РФ.

У вересні організація запропонувала внести до платіжок спеціальну надбавку за потужність. За рахунок цих грошей енергетики планують профінансувати заходи щодо підвищення безпеки та відновлення в секторі.

При цьому від початку війни тарифи на світло для росіян уже зросли на 39,2%, а з 1 жовтня цього року їх підвищать ще на 11,3%. З урахуванням планів до кінця десятиліття накопичене зростання цін на електрику складе 118,6%.

Загальне здорожчання комунальних послуг

Зростання вартості торкнеться всієї сфери житлово-комунальних послуг. Сукупний комунальний платіж за наступні три роки зросте на 40,9%:

газ для населення за 2027–2029 роки подорожчає загалом на 26,8%;

опалення за трирічний період зросте в ціні на 27,2%;

послуги водопостачання стануть дорожчими на 25,4%;

водовідведення подорожчає на 24%.

Загальні тарифи ЖКГ у Росії з моменту вторгнення в Україну вже збільшилися на 41,1%, з 1 жовтня піднімуться ще на 9,9%, а до кінця десятиліття загальне підвищення також сягне 118,6%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд РФ анонсував чергове підвищення податків для фінансування війни. Російська влада третій рік поспіль планує посилити податковий тиск на громадян та бізнес, щоб наповнити федеральний бюджет, дефіцит якого цього року сягне майже 7 трильйонів рублів (понад 80 млрд доларів) через витрати на війну проти України.