Українцям дозволять приватизувати пошкоджені квартири для виплат: Рада готує законопроєкт

Верховна Рада розгляне урядовий законопроєкт №6012, який передбачає розблокування приватизації квартир і будинків, визнаних аварійними внаслідок російської агресії.

Як пише Dilo, про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Це дозволить громадянам офіційно оформити право власності та отримати державні компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло.

Документ пропонує внести зміни до закону "Про приватизацію державного житлового фонду".

Зокрема, пропонується дозволити приватизувати приміщення, які набули аварійного стану через бойові дії (за наявності відповідного акта обстеження), попри загальну законодавчу заборону на приватизацію аварійного житла.

Наразі наймачі неприватизованих квартир опинилися у правовій пастці: через відсутність офіційних прав власності вони позбавлені можливості претендувати на виплати.

"Нам потрібні прості для розуміння та фінансового забезпечення механізми. Щоб військовослужбовець, який захищає нашу державу, мав впевненість у майбутньому життя своєї родини. Щоб учителі та лікарі могли дозволити собі придбати квартиру або орендувати житло. Щоб ВПО могла не просто отримати тимчасовий прихисток, а й знайти місце у громаді, де вона зможе працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє", – заявив Стефанчук під час Щорічної житлової конференції у Києві.

Крім того, у проєкті державного бюджету на житлову політику закладено 84,9 млрд грн. Серед основних напрямів фінансування:

45 млрд грн — на програму пільгової іпотеки "єОселя";

69 млрд грн — на житло для ветеранів з інвалідністю I та II груп;

24,4 млрд грн — на компенсації за програмою "єВідновлення";

5,5 млрд грн — на компенсації за програмою HOME;

2,4 млрд грн — на житло для військовослужбовців;

0,7 млрд грн — на підтримку Фонду енергоефективності.

Нагадаємо, що в Україні вже зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії, з яких майже 300 тисяч — житлові будинки. Водночас частина громадян може зіткнутися з труднощами при оформленні компенсації за програмою “єВідновлення” через неврегульовані документи на нерухомість.