Держава компенсуватиме до 20% витрат на аквакультуру по всій Україні

Держава компенсуватиме до 20% витрат на аквакультуру / Freepik

Кабінет міністрів України розширив державну підтримку у сфері аквакультури на всю територію країни. Відповідні зміни уряд ухвалив 1 квітня, оновивши постанову від 10 грудня 2024 року №1409.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінкономіки.

Відтепер підприємства, що займаються розведенням, утриманням і вирощуванням прісноводної риби, можуть отримати компенсацію до 20% витрат незалежно від регіону діяльності. Раніше така підтримка була доступна лише для господарств у прифронтових і постраждалих від бойових дій територіях, де рівень компенсації сягав до 30%.

Окрім розширення географії програми, уряд уточнив умови щодо вікових груп рибопосадкового матеріалу, за які надається фінансова допомога.

При цьому ключові напрями підтримки залишаються без змін. Йдеться про часткове відшкодування витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу для реалізації, а також компенсацію вартості його придбання для зариблення водойм з метою виробництва товарної продукції.

Уряд розраховує, що такі зміни сприятимуть збільшенню виробничих потужностей, розширенню відтворення водних біоресурсів і підвищенню доступності рибної продукції на внутрішньому ринку. Очікується також зниження собівартості та посилення конкурентоспроможності галузі.

Як зазначив Тарас Висоцький, рішення дозволить підприємствам активніше відновлювати виробничі цикли та інвестувати у розвиток, водночас зберігаючи фокус на підтримці господарств у постраждалих регіонах.

Подати заявки на отримання компенсації можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, для яких аквакультура є основним видом діяльності. Прийом заявок триватиме до 1 листопада через Державний аграрний реєстр, після чого документи розглядатимуть обласні комісії з подальшим поданням узагальненої інформації до Мінекономіки.

Додамо, минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка запускає новий інструмент державної підтримки аквакультури. Вперше в історії частина коштів, отриманих від електронних торгів на право спеціального використання водних біоресурсів, буде спрямовуватись виключно на зариблення українських водойм.

Автор:
Тетяна Гойденко