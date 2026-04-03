Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,03

EUR

50,46

--0,36

Наличный курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,70

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государство будет компенсировать до 20% расходов на аквакультуру по всей Украине

рыба
Государство будет компенсировать до 20% расходов на аквакультуру / Freepik

Кабинет Министров Украины расширил государственную поддержку в сфере аквакультуры на всю территорию страны. Соответствующие изменения правительство приняло 1 апреля, обновив постановление от 10 декабря 2024 №1409.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минкономики.

Теперь предприятия, занимающиеся разведением, содержанием и выращиванием пресноводной рыбы, могут получить компенсацию до 20% затрат независимо от региона деятельности. Ранее такая поддержка была доступна только для хозяйств в прифронтовых и пострадавших от боевых действий территориях, где уровень компенсации достигал 30%.

Кроме расширения географии программы, правительство уточнило условия по возрастным группам рыбопосадочного материала, за которые предоставляется финансовая помощь.

При этом ключевые направления поддержки остаются без изменений. Речь идет о частичном возмещении затрат на выращивание рыбопосадочного материала для реализации, а также компенсации стоимости его приобретения для зарыбления водоемов с целью производства товарной продукции.

Правительство рассчитывает, что подобные изменения будут способствовать увеличению производственных мощностей, расширению воспроизводства водных биоресурсов и повышению доступности рыбной продукции на внутреннем рынке. Ожидается также снижение себестоимости и усиление конкурентоспособности отрасли.

Как отметил Тарас Высоцкий, решение позволит предприятиям активнее восстанавливать производственные циклы и инвестировать в развитие, сохраняя фокус на поддержке хозяйств в пострадавших регионах.

Подать заявки на получение компенсации могут юридические лица и физические лица-предприниматели, для которых аквакультура является основным видом деятельности. Прием заявок продлится до 1 ноября через Государственный аграрный реестр, после чего документы будут рассматриваться областными комиссиями с последующим представлением обобщенной информации в Минэкономики.

Добавим, в прошлом году Кабмин принял постановление, запускающее новый инструмент государственной поддержки аквакультуры. Впервые в истории часть средств, полученных от электронных торгов на право специального использования водных биоресурсов, будет направляться исключительно на зарыбление украинских водоемов.

Автор:
Татьяна Гойденко