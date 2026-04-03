Государство будет компенсировать до 20% расходов на аквакультуру по всей Украине

Кабинет Министров Украины расширил государственную поддержку в сфере аквакультуры на всю территорию страны. Соответствующие изменения правительство приняло 1 апреля, обновив постановление от 10 декабря 2024 №1409.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минкономики.

Теперь предприятия, занимающиеся разведением, содержанием и выращиванием пресноводной рыбы, могут получить компенсацию до 20% затрат независимо от региона деятельности. Ранее такая поддержка была доступна только для хозяйств в прифронтовых и пострадавших от боевых действий территориях, где уровень компенсации достигал 30%.

Кроме расширения географии программы, правительство уточнило условия по возрастным группам рыбопосадочного материала, за которые предоставляется финансовая помощь.

При этом ключевые направления поддержки остаются без изменений. Речь идет о частичном возмещении затрат на выращивание рыбопосадочного материала для реализации, а также компенсации стоимости его приобретения для зарыбления водоемов с целью производства товарной продукции.

Правительство рассчитывает, что подобные изменения будут способствовать увеличению производственных мощностей, расширению воспроизводства водных биоресурсов и повышению доступности рыбной продукции на внутреннем рынке. Ожидается также снижение себестоимости и усиление конкурентоспособности отрасли.

Как отметил Тарас Высоцкий, решение позволит предприятиям активнее восстанавливать производственные циклы и инвестировать в развитие, сохраняя фокус на поддержке хозяйств в пострадавших регионах.

Подать заявки на получение компенсации могут юридические лица и физические лица-предприниматели, для которых аквакультура является основным видом деятельности. Прием заявок продлится до 1 ноября через Государственный аграрный реестр, после чего документы будут рассматриваться областными комиссиями с последующим представлением обобщенной информации в Минэкономики.

Добавим, в прошлом году Кабмин принял постановление, запускающее новый инструмент государственной поддержки аквакультуры. Впервые в истории часть средств, полученных от электронных торгов на право специального использования водных биоресурсов, будет направляться исключительно на зарыбление украинских водоемов.