Новости
Дата публикации
Читати українською

Вторичный рынок жилья растет даже под обстрелами: какие квартиры более всего подорожали в 2025 году

дом квартиры вторичное жилье многоэтажка
Вторичный рынок растет при войне / Freepik

В 2025 году вторичный рынок жилья в Украине продемонстрировал устойчивый рост цен почти во всех регионах — от относительно безопасного запада до прифронтовых городов. Больше всего подорожали 2-комнатные квартиры, которые эксперты связывают с активной интеграцией внутренне перемещенных лиц в новые общины и изменением поведения покупателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на годовой отчет ЛУН.

Цены выросли почти повсюду - даже в прифронтовых регионах.

По итогам 2025 г. средние цены на вторичном рынке жилья в Украине стремительно растут. Наибольшее подорожание квартир всех сегментов было зафиксировано в западных и центральных областях. В то же время даже в северных и восточных городах, которые в течение года подвергались интенсивным обстрелам, цены на жилье продемонстрировали восходящий тренд.

Исключением стали города, расположенные вблизи линии фронта на юго-востоке страны. У них средняя стоимость жилья за год несколько снизилась, что свидетельствует о сдержанном спросе покупателей, особенно семей с детьми.

Двухкомнатные – главный драйвер роста

Наибольшее подорожание в 2025 году коснулось именно 2-х комнатных квартир. В ряде городов рост превысил 15–20% год к году. В частности, в Тернополе средняя стоимость "двушек" выросла на 23%, в Черновцах  на 20%, в Одессе и Чернигове  на 18%. Двухзначный рост также зафиксирован в Харькове, Киеве, Ивано-Франковске, Ужгороде и Кропивницком.

Фото 2 — Вторичный рынок жилья растет даже под обстрелами: какие квартиры более всего подорожали в 2025 году
ЛУН: средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке по состоянию на 1 декабря 2025 года

Даже в прифронтовом Николаеве средние цены на 2-х комнатные квартиры за год выросли на 7%. Это может свидетельствовать о переезде в город семей из опасных территорий.

Эксперты связывают этот тренд с постепенной интеграцией ВПЛ в новые общины и их стремлением обустроить стабильное жилье на долгосрочную перспективу.

"Жить здесь и сейчас"  новая логика покупателей

В 2025 году интерес к покупке жилья в целом оставался на уровне 2024, однако характер спроса существенно изменился. В течение года фиксировались периоды как роста, так и спада активности, но в целом заинтересованность в покупке квартир имела тенденцию к постепенному повышению.

Фото 3 — Вторичный рынок жилья растет даже под обстрелами: какие квартиры более всего подорожали в 2025 году
ЛУН: интерес к покупке квартиры на вторичном рынке по состоянию на 9 декабря 2025 года

"Фразу "Жить здесь и сейчас" можно назвать слоганом вторички 2025 года. Если первые годы после полномасштабного вторжения проходили в ожиданиях завершения боевых действий, то сейчас это принятие реальности. Покупатели все меньше откладывают идею покупки и решаются на сделку" , — отмечает Денис Судилков.

По его словам, этому также способствуют ожидания дальнейшего роста цен. Согласно исследованию ЛУН, 42% опрошенных киевлян считают, что цены на квартиры будут расти, тогда как только 15% ожидают понижения. Во Львове доля оптимистов еще выше  48% против 18%.

Однокомнатные: резкий рост и рекордный региональный разрыв

Цены на 1-комнатные квартиры в 2025 г. выросли почти во всех городах страны. Наибольший годовой прирост зафиксирован в Тернополе (+21%). Одесса и Ровно прибавили по 18%, Ужгород — 15%, Житомир — 14%, Киев и Чернигов — по 11%. Даже в Харькове, Сумах и Днепре средняя стоимость "однушек" выросла на 10%.

В то же время, год к году снижение средней цены 1-комнатных квартир было зафиксировано только в Николаеве (-5%) и Запорожье (-6%).

Фото 4 — Вторичный рынок жилья растет даже под обстрелами: какие квартиры более всего подорожали в 2025 году
ЛУН: средняя цена однокиматной квартиры на вторичном рынке по состоянию на 1 декабря 2025 года

В конце 2025 года Львов удерживает лидерство по средней цене 1-комнатных квартир  $68 тыс. Второе место занимает Киев ($66,5 тыс.), третье  Ужгород ($62,2 тыс.).

При этом региональный дисбаланс остается значительным и даже усилился: разница между средней ценой "однушки" на западе и востоке страны достигает 2-4 раз  от $16-20 тыс. в Запорожье и Николаеве до $60 тыс. во Львове и Ужгороде.

Покупатели выбирают готовое жилье

Рост спроса на вторичке сопровождается изменением критериев выбора квартир.

"Для большинства покупателей вторички, по крайней мере, в Киеве, ключевым фактором является состояние квартиры. Из-за подорожания ремонта и нехватки мастеров все меньше людей вообще рассматривают варианты без ремонта",  объясняет Роман Савченко, основатель компании Profi Realt.

По его словам, такие факторы как наличие укрытия или автономность остаются важными только для части покупателей и сильно зависят от текущей ситуации безопасности.

Большие квартиры подорожали вместе с семейным спросом

Динамика цен на 3-х комнатные квартиры также подтверждает рост семейного спроса. Двухзначный рост средней стоимости зафиксирован в Черкассах (+23%), Черновцах (+22%), Виннице (+21%), Кропивницком (+20%), Харькове (+19%) и Тернополе (+17%).

В Полтаве, Днепре и Запорожье средние цены на 3-комнатные квартиры за год снизились, что эксперты связывают с близостью к линии фронта и нежеланием семей переезжать в эти города.

Фото 5 — Вторичный рынок жилья растет даже под обстрелами: какие квартиры более всего подорожали в 2025 году

Самые высокие средние цены на 2-х и 3-х комнатные квартиры в конце 2025 года сохраняются в Киеве — $105 тыс. и $150 тыс. соответственно. Львов и Ужгород остаются на втором и третьем местах.

Сделки заключают быстрее, торг остается

Несмотря на рост цен, покупатели не откладывают решения. Напротив  срок экспозиции квартир сокращается.

"В Киеве средний срок экспозиции снизился с 65 до 50 дней, во Львове - с 62 до 34 дней. Обстрелы влияют лишь краткосрочно: паузы длятся 1-2 недели, после чего активность восстанавливается",  отмечает Константин Писаренко, Founder & CEO THE Capital.

Фото 6 — Вторичный рынок жилья растет даже под обстрелами: какие квартиры более всего подорожали в 2025 году
ЛУН: срок продажи квартиры на вторичке по состоянию на 1 декабря 2025 года

Разница между ценой в объявлении и реальным соглашением в массовом сегменте составляет в среднем 5–7%, в среднем и дорогом — 10–20% и больше, в основном на объектах с завышенной стартовой ценой.

Жилье дорожает, но становится доступнее

Несмотря на существенный рост цен, доступность жилья в 2025 году во многих городах даже улучшилась благодаря росту доходов. В Киеве в конце года средняя стоимость 1-комнатной квартиры была равна 7,5 средних годовых зарплат по сравнению с 8,2 годом ранее. Во Львове этот показатель снизился с 9,6 до 8,5 лет.

Фото 7 — Вторичный рынок жилья растет даже под обстрелами: какие квартиры более всего подорожали в 2025 году
ЛУН: средняя цена квартиры на вторичке в годах заработной платы по состоянию на 1 декабря 2025 года

Самые доступные "однушки" в пересчете на зарплаты  в Запорожье, Николаеве и Харькове, где на квартиру нужно работать в среднем 2,6-3,4 года.

Ранее сообщалось, что в регионах растет спрос на покупку квартир на вторичном рынке, а предложение уменьшается.

Автор:
Ярослава Тюпка