На вторичном рынке становится меньше жилья, зато спрос в регионах растет: как это влияет на цены
Ноябрь принес вторичному рынку недвижимости смешанные тенденции: предложение сократилось в большинстве областей, в то же время стоимость жилья продолжила расти, а спрос восстанавливаться в центральных и западных регионах.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику DIM.RIA о состоянии рынка в ноябре этого года по сравнению с октябрем и аналогичным периодом прошлого года.
Ноябрь 2025 года стал месяцем умеренной, но ощутимой перегруппировки на вторичном рынке недвижимости. По данным DIM.RIA, количество объявлений о продаже квартир уменьшилось в большинстве регионов страны.
Предложение продолжает сокращаться
Больше всего спад предложения почувствовали:
- Кировоградская область: –11%
- Закарпатская: –9%
- Ивано-Франковская: –8%
В ряде регионов фиксировались незначительные колебания в пределах 1–2%, а вот Киев стал лидером лунной динамики, продемонстрировав +6% увеличение предложения.
Цены уверенно растут
В большинстве областей ноябрь показал повышение стоимости вторичного жилья. Наибольший прирост цен наблюдался в:
- Херсонской области: +10%
- Кировоградской: +8%
- Волынской: +6%
Дешевое однокомнатное жилье традиционно предлагают в Запорожской области, где средняя цена составляет $16,5 тыс.
В столице средняя стоимость однокомнатной квартиры в ноябре достигла $95,5 тыс. Разница между районами:
- Печерский район возглавляет рейтинг около $200 тыс.
- Самый доступный — Деснянский район, где средняя цена составляет $50 тыс.
Спрос восстанавливается — но не везде
В большинстве регионов ноябрь стал месяцем возобновления интереса покупателей к вторичному жилью.
Наибольший рост поиска квартир зафиксирован в:
- Ивано-Франковской области: +20%
- Черкасской: +13%
- Черниговской: +11%
В то же время в прифронтовых регионах тенденция противоположна:
- Запорожская область: –13% спроса
- Херсонская: -12% спроса.
Напомним, согласно опросам, большинство украинцев предпочитают вторичное жилье из-за возможности быстрого заселения и отсутствия дополнительных затрат на ремонт.