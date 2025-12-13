Запланована подія 2

На вторичном рынке становится меньше жилья, зато спрос в регионах растет: как это влияет на цены

Ноябрь принес вторичному рынку недвижимости смешанные тенденции: предложение сократилось в большинстве областей, в то же время стоимость жилья продолжила расти, а спрос восстанавливаться в центральных и западных регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику DIM.RIA о состоянии рынка в ноябре этого года по сравнению с октябрем и аналогичным периодом прошлого года.

Ноябрь 2025 года стал месяцем умеренной, но ощутимой перегруппировки на вторичном рынке недвижимости. По данным DIM.RIA, количество объявлений о продаже квартир уменьшилось в большинстве регионов страны.

Предложение продолжает сокращаться

Больше всего спад предложения почувствовали:

  • Кировоградская область: –11%
  • Закарпатская: –9%
  • Ивано-Франковская: –8%

В ряде регионов фиксировались незначительные колебания в пределах 1–2%, а вот Киев стал лидером лунной динамики, продемонстрировав +6% увеличение предложения.

Цены уверенно растут

В большинстве областей ноябрь показал повышение стоимости вторичного жилья. Наибольший прирост цен наблюдался в:

  • Херсонской области: +10%
  • Кировоградской: +8%
  • Волынской: +6%

Дешевое однокомнатное жилье традиционно предлагают в Запорожской области, где средняя цена составляет $16,5 тыс.

В столице средняя стоимость однокомнатной квартиры в ноябре достигла $95,5 тыс. Разница между районами:

  • Печерский район возглавляет рейтинг около $200 тыс.
  • Самый доступный — Деснянский район, где средняя цена составляет $50 тыс.

Спрос восстанавливается  но не везде

В большинстве регионов ноябрь стал месяцем возобновления интереса покупателей к вторичному жилью.

Наибольший рост поиска квартир зафиксирован в:

  • Ивано-Франковской области: +20%
  • Черкасской: +13%
  • Черниговской: +11%

В то же время в прифронтовых регионах тенденция противоположна:

  • Запорожская область: –13% спроса
  • Херсонская: -12% спроса.

Напомним, согласно опросам, большинство украинцев предпочитают вторичное жилье из-за возможности быстрого заселения и отсутствия дополнительных затрат на ремонт.

Ярослава Тюпка