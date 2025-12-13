На вторинному ринку стає дедалі менше житла, зате попит в регіонах зростає: як це впливає на ціни

Листопад приніс вторинному ринку нерухомості змішані тенденції: пропозиція скоротилася в більшості областей, водночас вартість житла продовжила зростати, а попит — відновлюватися у центральних та західних регіонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA щодо стану ринку в листопаді цього року порівняно з жовтнем та аналогічного періоду минулоріч.

Листопад 2025 року став місяцем помірного, але відчутного перегрупування на вторинному ринку нерухомості. За даними DIM.RIA, кількість оголошень про продаж квартир зменшилася в більшості регіонів країни.

Пропозиція продовжує скорочуватись

Найбільше спад пропозиції відчули:

Кіровоградська область: –11%

Закарпатська: –9%

Івано-Франківська: –8%

У низці регіонів фіксувалися незначні коливання в межах 1–2%, а от Київ став лідером місячної динаміки, продемонструвавши +6% збільшення пропозиції.

DIM.RIA: порівняння кількості пропозиції у листопаді 2025 до жовтня 2025 року

Ціни впевнено зростають

У більшості областей листопад показав підвищення вартості вторинного житла. Найбільший приріст цін спостерігався у:

Херсонській області: +10%

Кіровоградській: +8%

Волинській: +6%

Найдешевше однокімнатне житло традиційно пропонують у Запорізькій області, де середня ціна становить $16,5 тис.

DIM.RIA: порівняння середньої вартості у листопаді до жовтня 2025 року

DIM.RIA: вартість квартири на вторинному ринку в Києві

У столиці середня вартість однокімнатної квартири в листопаді досягла $95,5 тис. Різниця між районами суттєва:

Печерський район очолює рейтинг — близько $200 тис.

Найдоступніший — Деснянський район, де середня ціна становить $50 тис.

Попит відновлюється — але не всюди

У більшості регіонів листопад став місяцем відновлення інтересу покупців до вторинного житла.

DIM.RIA: динаміка попиту на вторинне житло у листопаді порівняно до жовтня 2025 року

Найбільше зростання пошуку квартир зафіксовано у:

Івано-Франківській області: +20%

Черкаській: +13%

Чернігівській: +11%

Водночас у прифронтових регіонах тенденція протилежна:

Запорізька область: –13% попиту

Херсонська: –12% попиту.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, більшість українців віддають перевагу вторинному житлу через можливість швидкого заселення та відсутність додаткових витрат на ремонт.