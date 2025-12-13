- Категорія
На вторинному ринку стає дедалі менше житла, зате попит в регіонах зростає: як це впливає на ціни
Листопад приніс вторинному ринку нерухомості змішані тенденції: пропозиція скоротилася в більшості областей, водночас вартість житла продовжила зростати, а попит — відновлюватися у центральних та західних регіонах.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA щодо стану ринку в листопаді цього року порівняно з жовтнем та аналогічного періоду минулоріч.
Листопад 2025 року став місяцем помірного, але відчутного перегрупування на вторинному ринку нерухомості. За даними DIM.RIA, кількість оголошень про продаж квартир зменшилася в більшості регіонів країни.
Пропозиція продовжує скорочуватись
Найбільше спад пропозиції відчули:
- Кіровоградська область: –11%
- Закарпатська: –9%
- Івано-Франківська: –8%
У низці регіонів фіксувалися незначні коливання в межах 1–2%, а от Київ став лідером місячної динаміки, продемонструвавши +6% збільшення пропозиції.
Ціни впевнено зростають
У більшості областей листопад показав підвищення вартості вторинного житла. Найбільший приріст цін спостерігався у:
- Херсонській області: +10%
- Кіровоградській: +8%
- Волинській: +6%
Найдешевше однокімнатне житло традиційно пропонують у Запорізькій області, де середня ціна становить $16,5 тис.
У столиці середня вартість однокімнатної квартири в листопаді досягла $95,5 тис. Різниця між районами суттєва:
- Печерський район очолює рейтинг — близько $200 тис.
- Найдоступніший — Деснянський район, де середня ціна становить $50 тис.
Попит відновлюється — але не всюди
У більшості регіонів листопад став місяцем відновлення інтересу покупців до вторинного житла.
Найбільше зростання пошуку квартир зафіксовано у:
- Івано-Франківській області: +20%
- Черкаській: +13%
- Чернігівській: +11%
Водночас у прифронтових регіонах тенденція протилежна:
- Запорізька область: –13% попиту
- Херсонська: –12% попиту.
Нагадаємо, згідно з опитуваннями, більшість українців віддають перевагу вторинному житлу через можливість швидкого заселення та відсутність додаткових витрат на ремонт.