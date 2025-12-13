Запланована подія 2

На вторинному ринку стає дедалі менше житла, зате попит в регіонах зростає: як це впливає на ціни

будинок багатоповерхівка житловий фонд вторинний ринок
На вторинному ринку пропонують дедалі менше житла / Freepik

Листопад приніс вторинному ринку нерухомості змішані тенденції: пропозиція скоротилася в більшості областей, водночас вартість житла продовжила зростати, а попит — відновлюватися у центральних та західних регіонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA щодо стану ринку в листопаді цього року порівняно з жовтнем та аналогічного періоду минулоріч. 

Листопад 2025 року став місяцем помірного, але відчутного перегрупування на вторинному ринку нерухомості. За даними DIM.RIA, кількість оголошень про продаж квартир зменшилася в більшості регіонів країни.

Пропозиція продовжує скорочуватись

Найбільше спад пропозиції відчули:

  • Кіровоградська область: –11%
  • Закарпатська: –9%
  • Івано-Франківська: –8%

У низці регіонів фіксувалися незначні коливання в межах 1–2%, а от Київ став лідером місячної динаміки, продемонструвавши +6% збільшення пропозиції.

Фото 2 — На вторинному ринку стає дедалі менше житла, зате попит в регіонах зростає: як це впливає на ціни
DIM.RIA: порівняння кількості пропозиції у листопаді 2025 до жовтня 2025 року

Ціни впевнено зростають

У більшості областей листопад показав підвищення вартості вторинного житла. Найбільший приріст цін спостерігався у:

  • Херсонській області: +10%
  • Кіровоградській: +8%
  • Волинській: +6%

Найдешевше однокімнатне житло традиційно пропонують у Запорізькій області, де середня ціна становить $16,5 тис.

Фото 3 — На вторинному ринку стає дедалі менше житла, зате попит в регіонах зростає: як це впливає на ціни
DIM.RIA: порівняння середньої вартості у листопаді до жовтня 2025 року
Фото 4 — На вторинному ринку стає дедалі менше житла, зате попит в регіонах зростає: як це впливає на ціни
DIM.RIA: вартість квартири на вторинному ринку в Києві

У столиці середня вартість однокімнатної квартири в листопаді досягла $95,5 тис. Різниця між районами суттєва:

  • Печерський район очолює рейтинг — близько $200 тис.
  • Найдоступніший — Деснянський район, де середня ціна становить $50 тис.

Попит відновлюється — але не всюди

У більшості регіонів листопад став місяцем відновлення інтересу покупців до вторинного житла.

Фото 5 — На вторинному ринку стає дедалі менше житла, зате попит в регіонах зростає: як це впливає на ціни
DIM.RIA: динаміка попиту на вторинне житло у листопаді порівняно до жовтня 2025 року

Найбільше зростання пошуку квартир зафіксовано у:

  • Івано-Франківській області: +20%
  • Черкаській: +13%
  • Чернігівській: +11%

Водночас у прифронтових регіонах тенденція протилежна:

  • Запорізька область: –13% попиту
  • Херсонська: –12% попиту.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, більшість українців віддають перевагу вторинному житлу через можливість швидкого заселення та відсутність додаткових витрат на ремонт. 

Автор:
Ярослава Тюпка