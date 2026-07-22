Из-за атак на НПЗ Россия наращивает экспорт нефти: Индия закупает рекордные объемы

Индийские нефтеперерабатывающие заводы спасают российских экспортеров, закупая рекордные объемы сырья. В прошлом месяце в индийских портах разгружалось более 2,3 миллиона баррелей в день, и в июле поставки остаются на близком уровне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Стремительный рост импорта происходит на фоне потери поставок из Персидского залива, вызван рекордным объемом российского экспорта и падением цен на сырье из РФ.

Кроме того, продолжающиеся атаки украинских беспилотников на российские НПЗ заставляют РФ перенаправлять на экспорт сырую нефть, которую она не может переработать внутри страны.

По данным издания, недавний удар дронов по заводу Янос в Ярославле и волна других атак опустили объемы нефтепереработки в РФ до самого низкого уровня за более чем 21 год. Это усугубило внутренний топливный кризис и заставило Москву утвердить субсидии на импорт горючего.

Главные факты об экспорте российской нефти:

Общие объемы: за четыре недели (до 19 июля) морской экспорт сырой нефти из РФ составил 4,16 млн баррелей в день, что близко к абсолютному максимуму.

Обход санкций: несмотря на американские санкции против ведущих российских производителей поставки не упали, поскольку экспортеры активно используют посредников.

Падение цен: индийские покупатели стимулируют цены. Стоимость российской нефти снижается 13 недель подряд и составляет почти половину апрельского пика (средняя цена доставки в Индию упала до $65,28 за баррель).

Угроза новых санкций: в США двухпартийная группа сенаторов готовит законопроект о введении пошлин до 100% для крупнейших покупателей российской нефти, включая Индию.

Нефть в море: из-за задержек и длинных маршрутов объем российской нефти, находящейся на танкерах в море, вырос примерно до 137 миллионов баррелей.

Доходы Москвы от морского экспорта за четыре недели до 19 июля немного снизились — до $1,54 млрд в неделю из-за более дешевой нефти, однако этот показатель все равно остается выше, чем когда-либо в прошлом году.

Напомним, Индия отказала России в увеличении объемов поставок бензина. Три государственных нефтяных компании Индии, к которым РФ обратилась за помощью на фоне внутреннего топливного кризиса, заявили, что не имеют свободных объемов топлива для экспорта.