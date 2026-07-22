Через атаки на НПЗ Росія нарощує експорт нафти: Індія закуповує рекордні обсяги

Індійські нафтопереробні заводи рятують російських експортерів, закуповуючи рекордні обсяги сировини. Минулого місяця в індійських портах розвантажувалося понад 2,3 мільйона барелів на день, і в липні поставки залишаються на близькому до цього рівні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Стрімке зростання імпорту відбувається на тлі втрати поставок з Перської затоки, викликано рекордними обсягами російського експорту та падінням цін на сировину з РФ.

Крім того, триваючі атаки українських безпілотників на російські НПЗ змушують РФ перенаправляти на експорт сиру нафту, яку вона не може переробити всередині країни.

За даними видання, нещодавній удар дронів по заводу «Янос» у Ярославлі та хвиля інших атак опустили обсяги нафтопереробки в РФ до найнижчого рівня за понад 21 рік. Це поглибило внутрішню паливну кризу та змусило Москву затвердити субсидії на імпорт пального.

Головні факти про експорт російської нафти:

Загальні обсяги: за чотири тижні (до 19 липня) морський експорт сирої нафти з РФ становив 4,16 млн барелів на день, що близько до абсолютного максимуму.

Обхід санкцій: попри американські санкції проти провідних російських виробників, поставки не впали, оскільки експортери активно використовують посередників.

Падіння цін: індійських покупців стимулюють ціни. Вартість російської нафти знижується 13 тижнів поспіль і становить майже половину від квітневого піку (середня ціна доставки до Індії впала до $65,28 за барель).

Загроза нових санкцій: у США двопартійна група сенаторів готує законопроєкт про запровадження мит до 100% для найбільших покупців російської нафти, включаючи Індію.

Нафта в морі: через затримки та довгі маршрути обсяг російської нафти, що перебуває на танкерах у морі, зріс приблизно до 137 мільйонів барелів.

Доходи Москви від морського експорту за чотири тижні до 19 липня трохи знизилися — до $1,54 млрд на тиждень через дешевшу нафту, проте цей показник усе одно залишається вищим, ніж будь-коли минулого року.

Нагадаємо, Індія відмовила Росії у збільшенні обсягів постачань бензину. Три державні нафтові компанії Індії, до яких РФ звернулася по допомогу на тлі внутрішньої паливної кризи, заявили, що не мають вільних обсягів пального для експорту.