Почти полмиллиона деклараций скрыли чиновники: кто в лидерах

В Украине 99 тысяч должностных лиц скрыли из публичного доступа 445,5 тысяч своих деклараций за 2015-2026 годы. Лидеры по количеству закрытых документов — военнослужащие Вооруженных сил Украины и сотрудники Национальной полиции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Опендатабота.

Динамика и объемы скрытых данных

Всего на июль 2026 года 99 087 декларантов скрыли 445 536 деклараций. В среднем одно должностное лицо изымало из публичного доступа 4,5 своих документов, ведь при наличии оснований из реестра закрывают сразу все поданные лицом декларации независимо от отчетного года.

Какие декларации скрывают чаще всего

Несмотря на то, что правовая возможность скрывать состояние появилась в конце 2023 года, больше всего из открытого реестра исчезло документов за период до полномасштабного вторжения:

2016: 94 968 скрытых деклараций (9% от общего количества за этот год);

2017 год: 63 859;

2018 год: 67 582;

2019 год: 70 616;

2020 год: 72068 (8% от общего количества);

2021 год: 30 249.

Динамика деклараций, исключенных из публичного доступа по данным Опендатабота, по состоянию на июль 2026/Опендатабот

Для сравнения, доля изъятых деклараций за период полномасштабного вторжения значительно меньше и составляет около 2%: в 2022 году скрыли 15 944 документа, в 2023 — 15 955, в 2024 — 11 211, а в 2025 году — всего 2 418 деклараций.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) по запросу аналитиков сообщили, что не ведут отдельной статистики относительно количества скрытых деклараций или лиц, воспользовавшихся этим правом.

Кто чаще всего закрывает данные о состоянии

Более половины всех декларантов со скрытыми профилями составляют военнослужащие ВСУ — 50,2 тысяч человек (50,7%).

Среди категорий должностных лиц по количеству закрытых деклараций лидируют:

Вооруженные силы Украины: 50255 человек (50,7%);

Национальная полиция: 16485 человек (16,6%);

Городские советы: 2557 человек (2,6%);

ГСЧС: 2538 человек (2,6%);

Налоговая служба (ГНС): 1 299 человек (1,3%).

Кто чаще всего скрывает декларации по данным Опендатабота, по состоянию на июль 2026 года/Опендатабот

Также среди декларантов, чьи данные скрыты, есть представители поселковых советов (1247 человек), судов (1230 человек), районных советов (1204 человека) и сферы образования и науки (1069 человек).

Как работает механизм сокрытия

Введенный в конце 2023 года механизм направлен на защиту военных, правоохранителей и других должностных лиц от рисков, связанных с войной.

В НАПК подчеркнули, что сам декларант не может самостоятельно закрыть или открыть свою декларацию, а агентство не проверяет обоснованность оснований. Удаление происходит исключительно на основании представления от руководителей государственных органов, которые должны доказать наличие угрозы для безопасности декларанта или его семьи. Вернуть документ в открытый доступ может только тот орган, который инициировал его закрытие.

Сначала это право предоставлялось силовым структурам (Минобороны, МВД, ГУР, УГО, Госспецсвязи), однако инициировать исключение при наличии обоснования может фактически любой госорган.

Напомним, почти 46 тысяч украинских госслужащих декларируют отсутствие недвижимости не менее двух лет подряд. Всего за последний год ни одного жилья или земли в собственности не указали более 64 тысяч должностных лиц.