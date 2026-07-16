Бухгалтер по Запорожской области обслуживает одновременно 28 компаний

Более 61,3 тысяч бухгалтеров указаны в финансовой отчетности компаний за 2025 год в Украине. 86% бухгалтеров работают с одной компанией, и только 29 специалистов по всей стране были бухгалтерами для 10+ бизнесов. Рекордные 28 компаний обслуживал один бухгалтер из Запорожской области в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что в среднем на одного бухгалтера приходится 1,2 компании — этот показатель почти не меняется уже пятый год.

86% бухгалтеров работают только с одной компанией

По данным аналитиков, 86% бухгалтеров было указано только в одной компании. Еще 14% работали с двумя-четырьмя компаниями, а пять и более предприятий вели только 279 бухгалтеров. В то же время, только 29 специалистов на всю Украину были бухгалтерами для десяти и более компаний.

Больше всего компаний в прошлом году обслуживал бухгалтер из Запорожской области: 28 предприятий. Второе место с показателем 23 компаний разделили бухгалтеры из Днепропетровской и Житомирской областей. Следует отметить, что все эти специалисты вели документацию ОСМД. Третью позицию с 22 компаниями заняла также бухгалтер из Днепропетровщины — это все коммунальные учебные заведения.

Впрочем, больше всего финансовых форм за год подал другой бухгалтер, который сотрудничал с 10 компаниями — 183 отчета в год. Следует отметить, что одно предприятие в течение года может представлять несколько квартальных, годовых и исправленных отчетов.

В целом, количество компаний, в отчетности которых указан бухгалтер, постепенно сокращается. Если в 2022 году таких компаний было 80,7 тысяч, то в 2025 году уже 75 тысяч. Вместе с этим уменьшается и количество представленных годовых форм: со 126,9 тысячи до 116,4 тысячи.

Где больше всего бухгалтеров

Больше бухгалтеров традиционно работает в Киеве — более 13 тысяч. Далее следуют Днепропетровщина (5,8 тысяч), Львовщина (4,3 тысяч), Киевщина (4 тысяч) и Одесщина (4 тысяч).

Следует отметить, что один бухгалтер может быть учтен в нескольких регионах, если был указан в отчетности компаний из разных областей.

Напомним, почти 8 из 10 украинских компаний, вошедших в анализ финансовой отчетности за 2025 год, завершили год с прибылью. Речь идет о 173 510 предприятиях, или 78% от проанализированных компаний.