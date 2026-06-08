Какие украинские компании получили наибольшую прибыль в 2025 году

Почти 8 из 10 украинских компаний, вошедших в анализ финансовой отчетности за 2025 год, завершили год с прибылью. Речь идет о 173 510 предприятиях, или 78% от проанализированных компаний.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Опендатабот".

Убыточной оказалась каждая пятая компания: 45 752 бизнеса, или 21%. Еще 3005 компаний, то есть 1%, завершили год фактически в ноль.

В общей сложности финансовую отчетность за 2025 год подали 429,8 тыс. компаний. Для анализа отобрали 222,3 тыс. бизнесов, не имевших статуса неприбыльности, указали данные о чистой прибыли и работали в следующих организационно-правовых формах:

ООО;

частное предприятие;

фермерское хозяйство;

акционерное общество;

дочернее предприятие.

Наибольшая доля прибыльных компаний среди среднего бизнеса. В этом сегменте, в который входят компании с выручкой от 100 млн до 1 млрд грн, прибыль получили 89% предприятий.

Среди крупного бизнеса с выручкой более 1 млрд грн прибыльными были 86% компаний. В малом бизнесе, где годовая выручка не превышает 100 млн грн, доля прибыльных предприятий составила 77%.

В то же время, по рентабельности продаж наилучший показатель имеет малый бизнес: у половины таких компаний она превышает 5%. Для половины средних прибыльных компаний этот показатель не превышает 3,85%, а для половины крупных – 2,6%.

Наибольшую чистую прибыль по итогам 2025 года задекларировало "Укргидроэнерго" - 20,91 млрд грн. Второе место заняла "Укрнафта" с прибылью 16,05 млрд грн, третье - "Энергоатом" с показателем 11,85 млрд грн.

В топ-10 компаний Украины по чистой прибыли также вошли:

"Оператор ГТС Украины";

"Центрэнерго";

"Рошен";

УМЖ;

СКМ "Финанс";

"Укрфинжилье";

"Д. Трейдинг".

Данные финансовой отчетности показывают, что большинство украинских компаний в 2025 году оставались прибыльными, хотя часть бизнеса продолжала работать с убытком или без финансового результата.

Добавим, по данным НБУ, 49 частных значимых финансовых компаний за 2025 год сгенерировали 69 млрд. грн. дохода и 5 млрд. грн. прибыли. Таким образом, значительная часть прибыли отрасли сосредоточена в узком кругу лидеров.