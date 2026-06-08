Які українські компанії отримали найбільший прибуток у 2025 році

Майже 8 із 10 українських компаній, які увійшли до аналізу фінансової звітності за 2025 рік, завершили рік із прибутком. Йдеться про 173 510 підприємств, або 78% від проаналізованих компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Опендатабот".

Збитковою виявилася кожна п’ята компанія: 45 752 бізнеси, або 21%. Ще 3 005 компаній, тобто 1%, завершили рік фактично в нуль.

Загалом фінансову звітність за 2025 рік подали 429,8 тис. компаній. Для аналізу відібрали 222,3 тис. бізнесів, які не мали статусу неприбутковості, зазначили дані про чистий прибуток і працювали в таких організаційно-правових формах:

ТОВ;

приватне підприємство;

фермерське господарство;

акціонерне товариство;

дочірнє підприємство.

Найбільша частка прибуткових компаній — серед середнього бізнесу. У цьому сегменті, куди входять компанії з виторгом від 100 млн до 1 млрд грн, прибуток отримали 89% підприємств.

Серед великого бізнесу з виторгом понад 1 млрд грн прибутковими були 86% компаній. У малому бізнесі, де річний виторг не перевищує 100 млн грн, частка прибуткових підприємств становила 77%.

Водночас за рентабельністю продажів найкращий показник має малий бізнес: у половини таких компаній вона перевищує 5%. Для половини середніх прибуткових компаній цей показник не перевищує 3,85%, а для половини великих — 2,6%.

Найбільший чистий прибуток за підсумками 2025 року задекларувало "Укргідроенерго" — 20,91 млрд грн. Друге місце посіла "Укрнафта" з прибутком 16,05 млрд грн, третє — "Енергоатом" із показником 11,85 млрд грн.

До топ-10 компаній України за чистим прибутком також увійшли:

"Оператор ГТС України";

"Центренерго";

"Рошен";

УМЗ;

СКМ "Фінанс";

"Укрфінжитло";

"Д. Трейдінг".

Дані фінансової звітності показують, що більшість українських компаній у 2025 році залишалися прибутковими, хоча частина бізнесу продовжувала працювати зі збитками або без фінансового результату.

Додамо, за даними НБУ, 49 приватних значимих фінансових компаній за 2025 рік згенерували 69 млрд грн доходу та 5 млрд грн прибутку. Таким чином, значна частина прибутку галузі зосереджена у вузькому колі лідерів.