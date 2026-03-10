Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,25

44,00

EUR

51,50

51,20

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Доходи та прибуток приватних фінкомпаній у 2025 році: топ-10 лідерів зосередили основний результат

нбу
Нацбанк / НБУ

49 приватних значимих фінансових компаній зі списку НБУ за 2025 рік згенерували 69 млрд грн доходу та 5 млрд грн прибутку. Таким чином, значна частина прибутку галузі зосереджена у вузькому колі лідерів.  

Як пише Delo.ua, команда VKURSI проаналізувала фінансові показники значимих приватних фінкомпаній за 2025 рік, які отримують основну частину прибутку в галузі. 

Топ-10 компаній за прибутком у 2025 році

Десять найбільших учасників ринку у 2025 році згенерували 3,6 млрд грн прибутку при 35 млрд грн доходу.

Фото 2 — Доходи та прибуток приватних фінкомпаній у 2025 році: топ-10 лідерів зосередили основний результат
10 значимих фінкомпаній зі списку НБУ за прибутком у 2025 році

76% значимих фінансових компаній завершили 2025 рік із прибутком понад 100 млн грн. Ще дев'ять фінкомпаній показали символічний "плюс" у межах тисяч гривень. Дві компанії виявилися збитковими.

У топ-10 значимих фінансових компаній приватної форми власності за прибутком у 2025 році представлені чотири сегменти ринку: чотири кредитні установи, три компанії з обміну валют, дві лізингові компанії та одна компанія – онлайн-сервіс оплати частинами для бізнесу та агророзстрочка.

  • ТОВ "ОТП Лізинг" (OTP Leasing) – 886,11 млн грн;
  • ТОВ "Споживчий Центр" (ШвидкоГроші) – 470,08 млн грн;
  • ТОВ "Преміум Фінанс" – 395,41 млн грн;
  • ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) – 394,82 млн грн;
  • ТОВ "ФК "Центрофінанс"" – 316,77 млн грн;
  • ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп"" – 312,26 млн грн;
  • ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (CreditKasa) – 262,72 млн грн;
  • ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс" (eDilo, WEAGRO) – 238,1 млн грн;
  • ТОВ "Лінеура Україна" (Credit7) – 227,08 млн грн;
  • ТОВ "Сканія Кредіт Україна" (Scania Credit) – 181,04 млн грн.

Найбільші компанії за доходом у 2025 році: 

  • ТОВ "ФК "Роял Фінанс 1" – 6,36 млрд грн; 
  • ТОВ "ОТП Лізинг" (OTP Leasing) – 5,21 млрд грн;
  • ТОВ "Перфект Фінанс" – 4,53 млрд грн;
  • ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (CreditKasa) – 3,84 млрд грн;
  • ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс" (eDilo, WEAGRO) – 2,96 млрд грн;
  • ТОВ "ФК "Є Гроші"" (ЄГроші) – 2,65 млрд грн;
  • ТОВ "Споживчий Центр" (ШвидкоГроші) – 2,49 млрд грн;
  •  ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) – 2,46 млрд грн;
  •  ТОВ "Мілоан" (Miloan) – 2,39 млрд грн;
  • ТОВ "ФК "Атлана" – 2,24 млрд грн.
Фото 3 — Доходи та прибуток приватних фінкомпаній у 2025 році: топ-10 лідерів зосередили основний результат
Топ-10 фінкомпаній за доходом у 2025 році

Лідером за доходом став ТОВ "ФК "Роял Фінанс 1", публічної медійної присутності якої практично немає. На сайті компанії зазначається, що вона надає кошти у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, а також послуги з факторингу. За один рік компанія наростила дохід утричі: з 1,8 млрд до 6,36 млрд грн, що становить приріст у 250%. Засновником виступає ТОВ "Фінанс Роял Інвест", чий дохід у 2025 році склав 14,1 тис. грн, а прибуток  2,3 тис. грн. Кінцевим бенефіарним власником, засновником і керівником компанії у ЄДР зафіксований Олександр Коновалов.

Одночасно до обох топ-10 увійшли п'ять компаній: ТОВ "ОТП Лізинг", ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (CreditKasa), ТОВ "Споживчий Центр" (ШвидкоГроші), ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) та ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс" (eDilo, WEAGRO). Це демонструє, що масштаб операцій не є визначальним чинником рентабельності, адже лідери за доходом не завжди є лідерами за прибутком.

Нагадаємо, у січні 2025 року Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, до якого внесені 53 установи.

Автор:
Ольга Сич