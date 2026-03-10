Доходи та прибуток приватних фінкомпаній у 2025 році: топ-10 лідерів зосередили основний результат

49 приватних значимих фінансових компаній зі списку НБУ за 2025 рік згенерували 69 млрд грн доходу та 5 млрд грн прибутку. Таким чином, значна частина прибутку галузі зосереджена у вузькому колі лідерів.

Як пише Delo.ua, команда VKURSI проаналізувала фінансові показники значимих приватних фінкомпаній за 2025 рік, які отримують основну частину прибутку в галузі.

Топ-10 компаній за прибутком у 2025 році

Десять найбільших учасників ринку у 2025 році згенерували 3,6 млрд грн прибутку при 35 млрд грн доходу.

10 значимих фінкомпаній зі списку НБУ за прибутком у 2025 році

76% значимих фінансових компаній завершили 2025 рік із прибутком понад 100 млн грн. Ще дев'ять фінкомпаній показали символічний "плюс" у межах тисяч гривень. Дві компанії виявилися збитковими.

У топ-10 значимих фінансових компаній приватної форми власності за прибутком у 2025 році представлені чотири сегменти ринку: чотири кредитні установи, три компанії з обміну валют, дві лізингові компанії та одна компанія – онлайн-сервіс оплати частинами для бізнесу та агророзстрочка.

ТОВ "ОТП Лізинг" (OTP Leasing) – 886,11 млн грн;

ТОВ "Споживчий Центр" (ШвидкоГроші) – 470,08 млн грн;

ТОВ "Преміум Фінанс" – 395,41 млн грн;

ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) – 394,82 млн грн;

ТОВ "ФК "Центрофінанс"" – 316,77 млн грн;

ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп"" – 312,26 млн грн;

ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (CreditKasa) – 262,72 млн грн;

ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс" (eDilo, WEAGRO) – 238,1 млн грн;

ТОВ "Лінеура Україна" (Credit7) – 227,08 млн грн;

ТОВ "Сканія Кредіт Україна" (Scania Credit) – 181,04 млн грн.

Найбільші компанії за доходом у 2025 році:

ТОВ "ФК "Роял Фінанс 1" – 6,36 млрд грн;

ТОВ "ОТП Лізинг" (OTP Leasing) – 5,21 млрд грн;

ТОВ "Перфект Фінанс" – 4,53 млрд грн;

ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (CreditKasa) – 3,84 млрд грн;

ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс" (eDilo, WEAGRO) – 2,96 млрд грн;

ТОВ "ФК "Є Гроші"" (ЄГроші) – 2,65 млрд грн;

ТОВ "Споживчий Центр" (ШвидкоГроші) – 2,49 млрд грн;

ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) – 2,46 млрд грн;

ТОВ "Мілоан" (Miloan) – 2,39 млрд грн;

ТОВ "ФК "Атлана" – 2,24 млрд грн.

Топ-10 фінкомпаній за доходом у 2025 році

Лідером за доходом став ТОВ "ФК "Роял Фінанс 1", публічної медійної присутності якої практично немає. На сайті компанії зазначається, що вона надає кошти у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, а також послуги з факторингу. За один рік компанія наростила дохід утричі: з 1,8 млрд до 6,36 млрд грн, що становить приріст у 250%. Засновником виступає ТОВ "Фінанс Роял Інвест", чий дохід у 2025 році склав 14,1 тис. грн, а прибуток – 2,3 тис. грн. Кінцевим бенефіарним власником, засновником і керівником компанії у ЄДР зафіксований Олександр Коновалов.

Одночасно до обох топ-10 увійшли п'ять компаній: ТОВ "ОТП Лізинг", ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (CreditKasa), ТОВ "Споживчий Центр" (ШвидкоГроші), ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) та ТОВ "Фінансова компанія Актівітіс" (eDilo, WEAGRO). Це демонструє, що масштаб операцій не є визначальним чинником рентабельності, адже лідери за доходом не завжди є лідерами за прибутком.

Нагадаємо, у січні 2025 року Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, до якого внесені 53 установи.