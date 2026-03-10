Доходы и прибыль частных финкомпаний в 2025 году: топ-10 лидеров сосредоточили основной результат

49 частных значимых финансовых компаний из списка НБУ за 2025 год сгенерировали 69 млрд грн дохода и 5 млрд грн прибыли. Таким образом, значительная часть прибыли отрасли сосредоточена в узком кругу лидеров.

Как пишет Delo.ua, команда VKURSI проанализировала финансовые показатели значимых частных финкомпаний за 2025 год, получающих основную часть прибыли в отрасли.

Топ-10 компаний по прибыли в 2025 году

Десять крупнейших участников рынка в 2025 году сгенерировали 3,6 млрд грн прибыли при 35 млрд грн дохода .

10 значимых финкомпаний из списка НБУ по прибыли в 2025 году

76% значимых финансовых компаний завершили 2025 год с прибылью более 100 млн. грн. Еще девять финкомпаний показали символический плюс в пределах тысяч гривен. Две компании оказались убыточными.

В топ-10 значимых финансовых компаний частной формы собственности по прибыли в 2025 году представлены четыре сегмента рынка: четыре кредитных учреждения, три компании по обмену валют, две лизинговые компании и одна компания – онлайн-сервис оплаты по частям для бизнеса и агрорассрочка.

ООО "ОТП Лизинг" (OTP Leasing) – 886,11 млн. грн;

ООО "Потребительский Центр" (БыстроДеньги) – 470,08 млн грн;

ООО "Премиум Финанс" – 395,41 млн грн;

ООО "Авентус Украина" (CreditPlus) – 394,82 млн. грн;

ООО "ФК "Центрофинанс"" – 316,77 млн грн;

ООО "ФК "Альфа-Инвест Груп"" – 312,26 млн грн;

ООО "Укр Кредит Финанс" (CreditKasa) – 262,72 млн. грн;

ООО "Финансовая компания Актывитис" (eDilo, WEAGRO) – 238,1 млн грн;

ООО "Линеура Украина" (Credit7) – 227,08 млн грн;

ООО "Скания Кредит Украина" (Scania Credit) – 181,04 млн. грн.

Крупнейшие компании по доходу в 2025 году: топ-10

ООО "ФК "Роял Финанс 1" – 6,36 млрд грн;

ООО "ОТП Лизинг" (OTP Leasing) – 5,21 млрд. грн;

ООО "Перфект Финанс" – 4,53 млрд грн;

ООО "Укр Кредит Финанс" (CreditKasa) – 3,84 млрд. грн;

ООО "Финансовая компания Активитис" (eDilo, WEAGRO) – 2,96 млрд грн;

ООО "ФК "Е Деньги"" (ЕДеньги) - 2,65 млрд грн;

ООО "Потребительский Центр" (БыстроДеньги) – 2,49 млрд грн;

ООО "Авентус Украина" (CreditPlus) – 2,46 млрд. грн;

ООО "Милоан" (Miloan) – 2,39 млрд грн;

ООО "ФК "Атлана" – 2,24 млрд грн.

Топ-10 финкомпаний по доходу в 2025 году

Лидером по доходу стал ООО "ФК "Роял Финанс 1", публичного медийного присутствия которой практически нет. На сайте компании отмечается, что она предоставляет средства в ссуду, в частности на условиях финансового кредита, а также услуги по факторингу. За один год компания нарастила доход втрое: с 1,8 млрд до 6,36 млрд грн. Роял Инвест", чей доход в 2025 году составил 14,1 тыс. грн, а прибыль – 2,3 тыс. грн. Конечным бенефиарным владельцем, учредителем и руководителем компании в ЕГР зафиксирован Александр Коновалов.

Одновременно в обе топ-10 вошли пять компаний: ООО "ОТП Лизинг", ООО "Укр Кредит Финанс" (CreditKasa), ООО "Потребительский Центр" (БыстроДеньги), ООО "Авентус Украина" (CreditPlus) и ООО "Финансовая компания Активитис" (eDilo, WEAG) Это демонстрирует, что масштаб сделок не является определяющим фактором рентабельности, ведь лидеры по доходу не всегда являются лидерами по прибыли.

Напомним, в январе 2025 года Национальный банк Украины впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний, в который внесены 53 учреждения.