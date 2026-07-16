Бухгалтер із Запорізької області обслуговує одночасно 28 компаній

Понад 61,3 тисячі бухгалтерів зазначені у фінансовій звітності компаній за 2025 рік в Україні. 86% бухгалтерів працюють з однією компанією, й лише 29 спеціалістів на всю країну були бухгалтерами для 10+ бізнесів. Рекордні 28 компаній обслуговував один бухгалтер із Запорізької області торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що у середньому, на одного бухгалтера припадає 1,2 компанії — цей показник майже не змінюється вже п’ятий рік поспіль.

86% бухгалтерів працюють лише з однією компанією

За даними аналітиків, 86% бухгалтерів були зазначені лише в одній компанії. Ще 14% працювали із двома-чотирма компаніями, а п’ять і більше підприємств вели лише 279 бухгалтерів. Водночас лише 29 спеціалістів на всю Україну були бухгалтерами для десяти й більше компаній.

Найбільше компаній торік обслуговував бухгалтер із Запорізької області: 28 підприємств. Друге місце із показником 23 компанії розділили бухгалтери з Дніпропетровської та Житомирської областей. Варто зазначити, що всі ці фахівці вели документацію ОСББ. Третю позицію із 22 компаніями посіла також бухгалтерка із Дніпропетровщини — це все комунальні заклади освіти.

Втім найбільше фінансових форм за рік подав інший бухгалтер, який співпрацював з 10 компаніями — 183 звіти за рік. Варто зазначити, що одне підприємство протягом року може подавати кілька квартальних, річних та виправлених звітів.

Загалом кількість компаній, у звітності яких зазначений бухгалтер, поступово скорочується. Якщо у 2022 році таких компаній було 80,7 тисяч, то у 2025 році — вже 75 тисяч. Разом із цим зменшується й кількість поданих річних форм: зі 126,9 тисяч до 116,4 тисяч.

Де найбільше бухгалтерів

Найбільше бухгалтерів традиційно працює у Києві — понад 13 тисяч. Далі йдуть Дніпропетровщина (5,8 тисячі), Львівщина (4,3 тисячі), Київщина (4 тисячі) та Одещина (4 тисячі).

Варто зазначити, що один бухгалтер може бути врахованим у кількох регіонах, якщо був зазначений у звітності компаній з різних областей.

Нагадаємо, майже 8 із 10 українських компаній, які увійшли до аналізу фінансової звітності за 2025 рік, завершили рік із прибутком. Йдеться про 173 510 підприємств, або 78% від проаналізованих компаній.