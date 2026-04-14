С часами Rolex ночуют под плетнем: 64 тысяч украинских чиновников декларируют "бездомность"

Почти 46 тысяч украинских госслужащих "декларируют бездомность" в течение, по меньшей мере, двух лет, а за последний год ни одной недвижимости в собственности в декларации указали более 64 тысяч должностных лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NGL.media.

Кто чаще всего не декларирует недвижимость

Среди почти 46 тыс. госслужащих, которые по крайней мере за последние два года не декларировали ни одного жилья, больше всего представителей местной власти, а также коммунальных предприятий ( 9,5 тыс.) Далее следуют правоохранители и военнослужащие ( по 7,3 тыс.), еще около полутора тысяч — это работники министерств и подчиненных им территориальных органов и служб. Не указали ни одной недвижимости и девять работников Офиса президента.

Среди правоохранителей больше декларантов без недвижимости оказалось у полицейских и патрульных. Хотя встречаются и работники других ведомств - в частности, 14 работников Бюро экономической безопасности ( БЭБ) и шесть служащих Государственного бюро расследований ( ДБР).

Например, заместитель руководителя одного из департаментов БЭБ Андрей Сергеев перестал декларировать любую недвижимость из 2024 года. В январе 2024 года он подарил матери долю в квартире в Киеве — и с тех пор нет жилья.

Судьи без жилья

Судья Соломенского суда Киева Оксана Криворот на протяжении восьми лет фактически беспризорна согласно ее декларации, ведь в последние годы она не декларирует ни одной недвижимости в собственности, аренде или пользовании.

При этом Криворот указывает на место регистрации — село Хотов возле Киева, где недвижимостью владеют ее родственники. В частности, ее матери принадлежал земельный участок с домом на центральной улице, а неподалеку от земли владеют брат с женой.

Оксана Криворот не считает, что нарушает правила заполнения имущественных деклараций. По ее словам, в последние годы у нее действительно нет единого места жительства.

Издание нашло еще, по крайней мере, семь судей без жилья. Учитывая, что они зарабатывают не менее 100 тыс. грн в месяц, это выглядит слишком маловероятным.

В общей сложности 2,5 тыс. работников судебной системы не указали ни одной недвижимости в своих декларациях.

"Бездомец" декларирует роскошные часы Rolex

31-летний Денис Любченко, депутат Киевского горсовета, в декларации за 2025 указал 68 тыс. долларов, 60 тыс. евро и 77 тыс. грн сбережений. Еще 900 тыс. грн депутат ссудил своей компании "Современные технологии электронной коммерции", которая, по данным YouControl, входит к бизнес-группе "Укрпроминвест" Петру Порошенко.

Денис Любченко декларирует роскошные часы Rolex почти за 265 тыс. грн, а также телевизор за 269 тыс. грн и домашний кинотеатр стоимостью 306 тыс. грн — но ни одного жилья в своих декларациях за последние четыре года не указывает.

Недвижимость в декларациях

Ежегодно госслужащие должны заполнить на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции ( НАПК) имущественную декларацию за предыдущий год. Она состоит из 16 разделов — информация о самом декларанте, членах семьи, доходах, сбережениях, кредитах, членстве в общественных организациях, а также движимое и недвижимое имущество.

Декларант должен указать всю недвижимость, которая хоть как-то с ним связана: дома, квартиры, земельные участки, гаражи, паркоместа, даже сараи. И значение не имеет, владеет ли он этой недвижимостью, арендует ли или бесплатно пользуется ею.

Как декларируется недвижимое имущество?

Согласно данным НАПК, подлежит декларированию:

Собственность: жилые дома, квартиры, земельные участки, нежилые помещения, сооружения, если они принадлежат субъекту декларирования или членам его семьи полностью или частично.

Аренда или другое право пользования: если декларант или его семья пользуются имуществом на основании аренды, ссуды и т.д.

Фактическое проживание: если чиновник проживает в помещении, принадлежащем другому лицу.

Имущество за границей: жилье или другие объекты недвижимости, которые принадлежат или используются за пределами Украины.

