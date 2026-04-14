З годинниками Rolex ночують під тином: 64 тисячі українських чиновників декларують "бездомність"

Майже 46 тисяч українських держслужбовців "декларують бездомність" упродовж щонайменше двох років, а за останній рік жодної нерухомості у власності в декларації вказали понад 64 тисячі посадовців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NGL.media.

Хто найчастіше не декларує нерухомість

Серед майже 46 тис. держслужбовців, які принаймні впродовж останніх двох років не декларували жодного житла, найбільше представників місцевої влади, а також комунальних підприємств (9,5 тис.) Далі йдуть правоохоронці та військовослужбовці (по 7,3 тис.), ще майже півтори тисячі — це працівники міністерств та підпорядкованих їм територіальних органів і служб. Не вказали жодної нерухомості і дев’ятеро працівників Офісу президента.

Серед правоохоронців найбільше декларантів без нерухомості виявилося у поліцейських і патрульних. Хоча зустрічаються і працівники інших відомств — зокрема, 14 працівників Бюро економічної безпеки (БЕБ) і шість службовців Державного бюро розслідувань (ДБР).

Наприклад, заступник керівника одного з департаментів БЕБ Андрій Сергеєв перестав декларувати будь-яку нерухомість з 2024 року. У січні 2024 року він подарував матері частку у квартирі в Києві — і з того часу не має житла.

Судді без житла

Суддя Солом’янського суду Києва Оксана Криворот упродовж восьми років є фактично безпритульною згідно її декларації, адже протягом останніх років вона не декларує жодної нерухомості у власності, оренді чи користуванні.

При цьому Криворот вказує місце реєстрації — село Хотів біля Києва, де нерухомістю володіють її родичі. Зокрема, її матері належала земельна ділянка з будинком на центральній вулиці, а неподалік землею володіють брат з дружиною.

Оксана Криворот не вважає, що порушує правила заповнення майнових декларацій. За її словами, в останні роки вона справді не має єдиного місця проживання.

Видання знайшло ще принаймні сімох суддів без житла. З огляду на те, що вони заробляють не менше 100 тис. грн на місяць, це виглядає надто малоймовірним.

Загалом 2,5 тис. працівників судової системи не зазначили жодної нерухомості у своїх деклараціях.

"Безхатько" декларує розкішний годинник Rolex

31-річний Денис Любченко, депутат Київської міськради, у декларації за 2025 рік вказав 68 тис. доларів, 60 тис. євро та 77 тис. грн заощаджень. Ще 900 тис. грн депутат позичив своїй компанії "Сучасні технології електронної комерції", яка, за даними YouControl, входить до бізнес-групи "Укрпромінвест" Петра Порошенка.

Денис Любченко декларує розкішний годинник Rolex за майже 265 тис. грн, а також телевізор за 269 тис. грн і домашній кінотеатр вартістю 306 тис. грн — але жодного житла у своїх деклараціях за останні чотири роки не вказує.

Нерухомість у деклараціях

Щороку держслужбовці повинні заповнити на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) майнову декларацію за попередній рік. Вона складається із 16 розділів — інформація про самого декларанта, членів сімʼї, доходи, заощадження, кредити, членство в громадських організаціях, а також рухоме та нерухоме майно.

Декларант повинен вказати всю нерухомість, яка хоча б якось із ним повʼязана: будинки, квартири, земельні ділянки, гаражі, паркомісця, навіть сараї. І значення не має, чи володіє він цією нерухомістю, чи орендує або безкоштовно користується нею.

Як декларується нерухоме майно?

Згідно з даними НАЗК, підлягає декларуванню:

Власність: житлові будинки, квартири, земельні ділянки, нежитлові приміщення, споруди, якщо вони належать суб'єкту декларування чи членам його сім'ї повністю або частково.

Оренда чи інше право користування: якщо декларант чи його сім'я користуються майном на підставі оренди, позички тощо.

Фактичне проживання: якщо посадовець проживає у приміщенні, що належить іншій особі.

Майно за кордоном: житло чи інші об'єкти нерухомості, які належать або використовуються за межами України.

