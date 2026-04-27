В Киеве на четверть уменьшилось количество нарушений в декларациях должностных лиц

В Киеве по итогам декларационной кампании за 2025 год количество нарушений среди должностных лиц уменьшилось на 25%. В общей сложности зафиксировано 78 случаев несвоевременного или отсутствующего представления деклараций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киев ужесточает контроль за декларациями

Кампания продолжалась с 1 января по 31 марта 2026 года. В этот период чиновники подавали электронные декларации через систему Национальное агентство по предотвращению коррупции .

По результатам мониторинга среди работников структурных подразделений КГГА и районных администраций было выявлено 78 случаев неподачи или несвоевременного представления деклараций. Для сравнения, в 2024 году таких нарушений зафиксировано 104.

В КГГА отмечают, что положительная динамика свидетельствует об усилении контроля над соблюдением антикоррупционного законодательства, а также о росте ответственности среди декларантов. В то же время, контроль за своевременностью подачи деклараций остается постоянным, а за нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Отдельно напоминают, что Киев стал первым украинским городом, где был создан специализированный антикоррупционный департамент, отвечающий за мониторинг деклараций и предотвращение нарушений.

Основные функции Департамента

оценка коррупционных рисков в деятельности КГГА;

подготовка мер и предложений по их минимизации;

контроль соблюдения антикоррупционного законодательства;

выявление и урегулирование конфликтов интересов;

обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.

