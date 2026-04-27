Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве на четверть уменьшилось количество нарушений в декларациях должностных лиц

декларация
КГГА фиксирует снижение количества нарушений в декларациях

В Киеве по итогам декларационной кампании за 2025 год количество нарушений среди должностных лиц уменьшилось на 25%. В общей сложности зафиксировано 78 случаев несвоевременного или отсутствующего представления деклараций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киев ужесточает контроль за декларациями

Кампания продолжалась с 1 января по 31 марта 2026 года. В этот период чиновники подавали электронные декларации через систему Национальное агентство по предотвращению коррупции .

По результатам мониторинга среди работников структурных подразделений КГГА и районных администраций было выявлено 78 случаев неподачи или несвоевременного представления деклараций. Для сравнения, в 2024 году таких нарушений зафиксировано 104.

В КГГА отмечают, что положительная динамика свидетельствует об усилении контроля над соблюдением антикоррупционного законодательства, а также о росте ответственности среди декларантов. В то же время, контроль за своевременностью подачи деклараций остается постоянным, а за нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Отдельно напоминают, что Киев стал первым украинским городом, где был создан специализированный антикоррупционный департамент, отвечающий за мониторинг деклараций и предотвращение нарушений.

Основные функции Департамента

  • оценка коррупционных рисков в деятельности КГГА;
  • подготовка мер и предложений по их минимизации;
  • контроль соблюдения антикоррупционного законодательства;
  • выявление и урегулирование конфликтов интересов;
  • обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.

Напомним, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский выступает против открытых электронных деклараций чиновников и предлагает ввести обязательное декларирование доходов всех украинцев.

Автор:
Ольга Опенько