Гендиректор "Укрпочты" Смилянский предлагает ввести обязательное декларирование доходов всех украинцев

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский выступает против открытых электронных деклараций чиновников и предлагает ввести обязательное декларирование доходов всех украинцев.

Как сообщает Delo.ua, об этом Смилянский написал в Фейсбук.

Он пояснил, что выступает против открытых деклараций чиновников и обязательной отчетности о доходах ПЭП (PEP) политически значимыми лицами, занимающими или занимавшими важные государственные должности (президенты, министры, депутаты, судьи, топ-менеджеры госкомпаний), так как считает, что это не помогает у .

"Я не только против этого эксгибиционизма с открытыми декларациями, от которых, кроме кучи постов в соцсетях и разговоров на лавочке" А ты знаешь, сколько Зеленский зарабатывает? Меньше нашего слесаря Васю", пользы ноль", - подчеркнул Смилянский.

Он добавил, что выступает за 100% наполнение закрытых деклараций всеми гражданами Украины.

"Потому что чиновник, укравший 10 миллионов гривен, и бизнесмен, недоплативший в бюджет 10 миллионов налогов, имеют одинаковое влияние на нехватку денег для повышения зарплат военным", - убежден гендиректор "Урпошты".

Контролировать доходы и расходы

Смилянский считает, что имеет моральное право об этом говорить, потому что платит все налоги. Он напомнил, что его первая работа была связана с налоговой службой США.

"И я по собственному опыту точно знаю: в США, где нет открытых деклараций, но налоговые декларации заполняют все граждане, с коррупцией борются успешнее. Потому что налоговая США контролирует не только доходы, но и расходы. Причем делает это в живом, цифровом режиме и точно знает, что нельзя жить на Times Square или рядом. вот у нас даже со всеми открытыми декларациями так почему-то выходит", - подчеркнул Смилянский.

Он отметил, что если все заполнят закрытые декларации и кто-то укажет адрес на Крещатике за доход в 10 000 гривен, к нему должны прийти и спросить, откуда средства на жилье в центре Киева.

Следует отметить, что электронной декларации самого Смилянского уже много лет нет в открытом доступе.

Смилянский назвал свою зарплату

Игорь Смилянский раскрыл детали своей заработной платы за 2024 год, отметив, что является налоговым резидентом США и, кроме украинских налогов, платит налоги и американскому бюджету.

Смилянский отметил, что за 2024 год получил 11,7 миллиона гривен до налогообложения (включая доплату за работу с государственной тайной), что в среднем составило 970 тысяч гривен в месяц.

По его словам, премии, предусмотренные контрактом, он не получал с 2022 года по собственной инициативе.

Из этой суммы 2,4 миллиона гривен Смилянский уплатил как налоги в Украине, еще около 2,1 миллиона гривен – в бюджет США, где он зарегистрирован как налоговый резидент. По словам Смилянского, эти средства пошли в федеральный бюджет, из которого выделялась военная помощь Украине.

После уплаты налогов чистый годовой доход Смилянского составил 6,9 миллиона гривен или примерно $167 тысяч, что соответствует $13 900 в месяц. Для сравнения, Смилянский привел зарплату президента США $400 тысяч в год.

В то же время президент Владимир Зеленский в 2025 году получил 336 000 гривен заработной платы в год (28 000 гривен в месяц).

Ранее Смилянский ответил на критику относительно своей зарплаты и низких доходов украинцев. Он заявил, что получать минималку в 8760 грн – это сознательный выбор тех, кто не хочет работать больше.