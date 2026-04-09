Гендиректор "Укрпошти" Смілянський пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський виступає проти відкритих електронних декларацій чиновників і пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців.

Як повідомляє Delo.ua, про це Смілянський написав у Фейсбук.

Він пояснив, що виступає проти відкритих декларацій чиновників та обов’язкового звітування про доходи ПЕП (PEP) політично значущими особами, які займають або займали важливі державні посади (президенти, міністри, депутати, судді, топ-менеджери держкомпаній), так як вважає, що це не допомагає у боротьбі з корупцією.

"Я не лише проти цього ексгібіціонізму з відкритими деклараціями, від яких, крім купи постів у соцмережах і розмов на лавочці "А ти знаєш, скільки Зеленський заробляє? Менше за нашого слюсаря Васю", користі нуль", — наголосив Смілянський.

Він додав, що виступає за 100% заповнення закритих декларацій усіма громадянами України.

"Бо чиновник, який украв 10 мільйонів гривень, і бізнесмен, який недоплатив до бюджету 10 мільйонів податків, мають однаковий вплив на нестачу грошей для підвищення зарплат військовим", - переконаний гендиректор "Урпошти".

Контролювати доходи та витрати

Смілянський вважає, що має моральне право про це казати, бо сплачує всі податки. Він нагадав, що його перша робота була пов’язана з податковою службою США.

"І я з власного досвіду точно знаю: у США, де немає відкритих декларацій, але податкові декларації заповнюють усі громадяни, з корупцією борються успішніше. Бо податкова США контролює не лише доходи, а й витрати. Причому робить це в живому, цифровому режимі й точно знає, що не можна жити на Times Square чи поруч із Білим домом у Вашингтоні та мати мінімальну зарплату. А от у нас навіть із усіма відкритими деклараціями так чомусь виходить", - підкреслив Смілянський.

Він зауважив, що якщо всі заповнять закриті декларації і хтось вкаже адресу на Хрещатику за доходу в 10 000 гривень, до нього мають прийти й запитати про те, звідки кошти на житло в центрі Києва.

Варто відзначити, що електронної декларації самого Смілянського вже багато років немає у відкритому доступі.

Смілянський назвав свою зарплату

Ігор Смілянський розкрив деталі своєї заробітної плати за 2024 рік, наголосивши, що є податковим резидентом США і, крім українських податків, сплачує податки й до американського бюджету.

Смілянський зазначив, що за 2024 рік отримав 11,7 мільйона гривень до оподаткування (включно з доплатою за роботу з державною таємницею), що в середньому становило 970 тисяч гривень на місяць.

За його словами, премій, які передбачені контрактом, він не отримував з 2022 року за власною ініціативою.

З цієї суми 2,4 мільйона гривень Смілянський сплатив як податки в Україні, ще близько 2,1 мільйона гривень — до бюджету США, де він зареєстрований як податковий резидент. За словами Смілянського, ці кошти пішли до федерального бюджету, з якого виділялася військова допомога Україні.

Після сплати податків чистий річний дохід Смілянського склав 6,9 мільйона гривень, або приблизно $167 тисяч, що відповідає $13 900 на місяць. Для порівняння, Смілянський навів зарплату президента США — $400 тисяч на рік.

Натомість президент Володимир Зеленський у 2025 році отримав 336 000 гривень заробітної плати за рік (28 000 гривень на місяць).

Раніше Смілянський відповів на критику щодо своєї зарплати та низьких доходів українців. Він заявив, що отримувати мінімалку в 8760 грн — це свідомий вибір тих, хто не хоче працювати більше.