У Києві на чверть зменшилась кількість порушень у деклараціях посадовців

У Києві за підсумками деклараційної кампанії за 2025 рік кількість порушень серед посадовців зменшилась на 25%. Загалом зафіксовано 78 випадків несвоєчасного або відсутнього подання декларацій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Київ посилює контроль за деклараціями

Кампанія тривала з 1 січня до 31 березня 2026 року. У цей період посадовці подавали електронні декларації через систему Національне агентство з питань запобігання корупції.

За результатами моніторингу, серед працівників структурних підрозділів КМДА та районних адміністрацій було виявлено 78 випадків неподання або несвоєчасного подання декларацій. Для порівняння, у 2024 році таких порушень зафіксували 104.

У КМДА зазначають, що позитивна динаміка свідчить про посилення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, а також про зростання відповідальності серед декларантів. Водночас контроль за своєчасністю подання декларацій залишається постійним, а за порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Окремо нагадують, що Київ став першим українським містом, де було створено спеціалізований антикорупційний департамент, який відповідає за моніторинг декларацій та запобігання порушенням.

Основні функції Департаменту

оцінка корупційних ризиків у діяльності КМДА;

підготовка заходів і пропозицій для їх мінімізації;

контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

виявлення та врегулювання конфліктів інтересів;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

