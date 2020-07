Приложение Doublicat вторую неделю возглавляет украинский список App Store

AI-приложение команды RefaceAI по замене лиц Doublicat две недели подряд возглавляет украинский App Store.

Как отмечает пресс-служба компании, Doublicat опередил Приват24, Viber и TikTok.

Кроме Украины приложение также возглавляло список в Таиланде, Малайзии, Филиппинах, Брунее, Казахстане, Кыргызстане. На днях приложение преодолел отметку 4 миллиона загрузок.

Приложение Doublicat базируется на искусственном интеллекте и позволяет вставить собственное селфи в любую GIF-ку.

Теперь пользователи также могут размещать свое лицо и в видео. Пользователи Instagram оценили функцию: они вставляют собственные лицо в видео с Рианой, 50 cent и другими звездами и делятся в социальных сетях.

К примеру, более 160 000 пользователей Android и iOS попробовали себя в роли Тине Кароль. Образ Олега Винника примеряли 141 тысяча человек, а 62 тысячи — сделали шер. Приложение ежедневно предлагает новые видео с украинскими и мировыми звездами.

По словам Chief Product Officer Doublicat Ивана Алцибеева, компания планирует добавлять новые технологии, какие именно — пользователи узнают позже.

"Будем создавать собственный контент и делать доступными для пользователей технологии, которыми когда-то могли управлять только специалисты из машинного обучения. Ранее подобный результат (замена черт лица) можно было достичь не менее, чем за неделю с помощью квалифицированных специалистов и сложных систем. Теперь каждый может сделать face swap в нашем приложении за 10 секунд", — говорит Иван Алцибеева, Chief Product Officer Doublicat.

Команда RefaceAI запустила Doublicat в этом году. Приложение стало вирусным и получило публикации в Mashable, The Verge, Forbes, The Next Web, The Sun и других мировых изданиях.

Основатели стартапа заверили что Doublicat заботится о безопасности пользователей и не предоставляет личную информацию третьим сторонам.

Приложение использует данные только для замены лица. То есть, приложение только считывает основные черты лица, кодирует, и переносит на видео или GIF.

В течение 24 часов фото, которое сделал пользователь для замены лица, удаляют с Google Cloud платформы, и оно сохраняется лишь на телефоне пользователя.

Основной офис Reface.AI в Киеве и команда уже насчитывает 40 человек. Сейчас стартап сотрудничает с бизнесом для промо продуктов, рекламных кампаний, видеоигр.

В Reface.AI рассказали, что технологию замены лиц на базе искусственного интеллекта можно использовать для киноиндустрии, стримингових сервисов и в рекламе.

RefaceAI была основана в 2011 году Романом Могильным, Олесем Петривым и Ярославом Бойко. Сначала команда совершенствовала навыки машинного обучения, начиная с анализа тональности и работы с текстовой семантикой и заканчивая визуальным контентом. Теперь они сосредоточены только на том, чтобы делать свою AI-технологию замены лиц лучше с каждым обновлением.

Кроме запуска собственных продуктов, таких как Doublicat, RefaceAI сотрудничает с индустрией развлечений и разработкой игр в различных форматах.