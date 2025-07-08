В Украине выставили на аукционы месторождения каолина, песка и янтаря: названные компании-победители

8 июля Государственная служба геологии и недр провела аукционы в системе “Прозорро.Продажи”, где были реализованы специальные разрешения на пользование недрами. Среди них – месторождения каолина, песка и янтаря.

Как пишет Delo.ua, об этом, сообщил портал Nadra.info.

Отмечается, что если все победители торгов заплатят обещанное, в государственный бюджет поступит около 78 млн грн.

Каолин вторичный

ООО "Флайбридж" с предложением 10,1 млн грн стало победителем аукциона по продаже спецразрешения на добычу каолина вторичного на северном участке Пищиковского месторождения в Киевской области. Стартовая цена лота составила 7,8 млн грн. "Орэксим", конечным бенефициаром – Юрий Будник.

Суглинок

ФЛП Игорь Шевченко с предложением 760,5 тыс. грн выиграл спецразрешение на добычу суглинка на Завадовском месторождении в Киевской области. Стартовая цена составила 645,1 тыс. грн.

Песок

ООО "Филиал "Зеленый Гай" Виталия Зверева с предложением 825 тыс. грн выиграло разрешение на разработку "Участка Поле" в Николаевской области со стартовой ценой 792,6 тыс. грн.

ООО "Глобал Сэнд" с предложением 560 тыс. грн стало победителем в аукционе их продажи спецразрешения на разработку "Участки Зидьковской" в Харьковской области со стартовой ценой 545,9 тыс. грн. Владельцами компании являются Наталья Лихачева (40%), Сергей Куций (20%), Александр Швецов, Василий Титаев, Ирина Салахадинова и Алина Кошель (все – по 10%).

Победителем торгов по продаже спецразрешения на разработку "Верхнебалабинского участка" в Запорожской области со стартовой ценой 500,8 тыс. грн стало ООО "Промвэй ЛТД" с предложением 715 тыс. грн. Владельцем компании является Дмитрий Семенов.

ООО "Ресурс – ЗГ" с предложением 840 тыс. грн победило в аукционе по продаже спецразрешения на разработку "Участки Ресурс" в Николаевской области со стартовой ценой 794,2 тыс. грн. Владельцем предприятия Ольга Ковальчук и Екатерина Ливик (по 50%).

Янтарь

Спецразрешение на "Участок Садовую 85" в Ровенской области (стартовая цена — 14,4 млн грн) выиграло ООО "Некстера" с предложением 36,1 млн грн. Учредителем предприятия указан Александр Потапчук.

Спецразрешение на "Участок Победовское" в Житомирской области (стартовая цена — 13,4 млн грн) на торгах выиграло ООО "Ленд Гео" с предложением 28 млн грн. Владельцем компании указан Владислав Дриганец.

Напомним, в Украине 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами имеют 2 268 компаний и 78 физических лиц. Значительная часть спецразрешений сконцентрирована в руках корпоративных групп и лиц, находящихся под санкциями.