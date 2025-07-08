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Замена техпаспорта в "Дії": сколько украинцев уже воспользовались услугой
Более 1000 украинцев заменили техпаспорт в "Дії" за первую неделю работы услуги. Это позволяет сделать это за несколько щелчков в смартфоне, без очередей и лишних поездок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на портале "Дія".
Воспользоваться услугой стоит, если вы:
- Сменили персональные данные
- Утратили или повредили техпаспорт
- Хотите заменить номерные знаки
- Перейти на цифровой или пластиковый формат
Действие поможет быстро решить все эти вопросы.
Как это работает:
- Откройте приложение "Дія" - Сервисы - Водители - Замена техпаспорта (или найдите опцию в меню документа).
- Укажите причину замены и при необходимости закажите новые номерные знаки.
- Выберите формат: только цифровой или цифровой пластик.
- Выберите доставку: отделение или курьер "Укрпочты".
- Проверьте данные, подпишите заявление и оплатите в течение суток.
Что нужно для замены техпаспорта:
- Быть авторизованным в "Дії".
- Иметь РНОКПП (налоговый номер) и биометрический документ (паспорт или вид) в приложении.
- Быть владельцем транспортного средства, техпаспорт которого уже есть в действии.
Если изменились технические характеристики транспортного средства (двигатель, топливо и т.п.), обратитесь лично в сервисный центр МВД.
Напомним, с 1 июня в приложении "Дії" заработал новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.