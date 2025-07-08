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Замена техпаспорта в "Дії": сколько украинцев уже воспользовались услугой

техпаспорт в "Дії"
Более 1000 украинцев заменили техпаспорт в "Дії" / Depositphotos

Более 1000 украинцев заменили техпаспорт в "Дії" за первую неделю работы услуги. Это позволяет сделать это за несколько щелчков в смартфоне, без очередей и лишних поездок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на портале "Дія".

Воспользоваться услугой стоит, если вы:

  • Сменили персональные данные
  • Утратили или повредили техпаспорт
  • Хотите заменить номерные знаки
  • Перейти на цифровой или пластиковый формат

Действие поможет быстро решить все эти вопросы.

Как это работает:

  • Откройте приложение "Дія" - Сервисы - Водители - Замена техпаспорта (или найдите опцию в меню документа).
  • Укажите причину замены и при необходимости закажите новые номерные знаки.
  • Выберите формат: только цифровой или цифровой пластик.
  • Выберите доставку: отделение или курьер "Укрпочты".
  • Проверьте данные, подпишите заявление и оплатите в течение суток.

Что нужно для замены техпаспорта:

  • Быть авторизованным в "Дії".
  • Иметь РНОКПП (налоговый номер) и биометрический документ (паспорт или вид) в приложении.
  • Быть владельцем транспортного средства, техпаспорт которого уже есть в действии.

Если изменились технические характеристики транспортного средства (двигатель, топливо и т.п.), обратитесь лично в сервисный центр МВД.

Напомним, с 1 июня в приложении "Дії" заработал новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.

Автор:
Татьяна Бессараб