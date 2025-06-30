Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,06

EUR

48,78

+0,14

Наличный курс:

USD

41,65

41,57

EUR

49,25

49,10

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Дії" заработала замена техпаспорта онлайн: как воспользоваться

водитель
Как заменить техпаспорт через "Дію"? / Depositphotos

В приложении "Дія" появилась новая услуга — замена техпаспорта онлайн. Услуга доступна с 18 лет и не нуждается в визите в МВД.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на портале "Дія".

Новая услуга — замена техпаспорта онлайн

Теперь водители могут подать заявление на замену свидетельства о регистрации транспортного средства без посещения сервисного центра. Услуга пригодится в случае потери или повреждения документа, изменения персональных данных или номерного знака, а также перехода с физического носителя на цифровой формат.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

  • зайти в приложение "Дія",
  • выбрать раздел: Сервисы — Водители -Техпаспорт или нажать "Заменить" в меню документа,
  • заполнить заявление, проверить данные и выбрать способ доставки документа от "Укрпочты" — курьером или в отделение.

Заявление необходимо подписать и оплатить в течение 24 часов.

Услуга доступна лицам от 18 лет при наличии в "Дії":

  • налогового номера (РНОКПП);
  • биометрического паспорта или удостоверения;
  • действующего техпаспорта.

В случае изменения технических характеристик авто, например типа двигателя или цвета, водителю все же придется обратиться в сервисный центр МВД.

В Украине активно работают над диджитализацией центров Главного сервисного центра МВД. Планируется, что граждане смогут сдавать онлайн-экзамены по теоретической части на водительские права через приложение "Дія".

Автор:
Ольга Опенько