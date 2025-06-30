В "Дії" заработала замена техпаспорта онлайн: как воспользоваться

В приложении "Дія" появилась новая услуга — замена техпаспорта онлайн. Услуга доступна с 18 лет и не нуждается в визите в МВД.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на портале "Дія".

Новая услуга — замена техпаспорта онлайн

Теперь водители могут подать заявление на замену свидетельства о регистрации транспортного средства без посещения сервисного центра. Услуга пригодится в случае потери или повреждения документа, изменения персональных данных или номерного знака, а также перехода с физического носителя на цифровой формат.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

зайти в приложение "Дія",

выбрать раздел: Сервисы — Водители -Техпаспорт или нажать "Заменить" в меню документа,

заполнить заявление, проверить данные и выбрать способ доставки документа от "Укрпочты" — курьером или в отделение.

Заявление необходимо подписать и оплатить в течение 24 часов.

Услуга доступна лицам от 18 лет при наличии в "Дії":

налогового номера (РНОКПП);

биометрического паспорта или удостоверения;

действующего техпаспорта.

В случае изменения технических характеристик авто, например типа двигателя или цвета, водителю все же придется обратиться в сервисный центр МВД.

В Украине активно работают над диджитализацией центров Главного сервисного центра МВД. Планируется, что граждане смогут сдавать онлайн-экзамены по теоретической части на водительские права через приложение "Дія".