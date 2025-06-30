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В "Дії" заработала замена техпаспорта онлайн: как воспользоваться
В приложении "Дія" появилась новая услуга — замена техпаспорта онлайн. Услуга доступна с 18 лет и не нуждается в визите в МВД.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на портале "Дія".
Новая услуга — замена техпаспорта онлайн
Теперь водители могут подать заявление на замену свидетельства о регистрации транспортного средства без посещения сервисного центра. Услуга пригодится в случае потери или повреждения документа, изменения персональных данных или номерного знака, а также перехода с физического носителя на цифровой формат.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:
- зайти в приложение "Дія",
- выбрать раздел: Сервисы — Водители -Техпаспорт или нажать "Заменить" в меню документа,
- заполнить заявление, проверить данные и выбрать способ доставки документа от "Укрпочты" — курьером или в отделение.
Заявление необходимо подписать и оплатить в течение 24 часов.
Услуга доступна лицам от 18 лет при наличии в "Дії":
- налогового номера (РНОКПП);
- биометрического паспорта или удостоверения;
- действующего техпаспорта.
В случае изменения технических характеристик авто, например типа двигателя или цвета, водителю все же придется обратиться в сервисный центр МВД.
В Украине активно работают над диджитализацией центров Главного сервисного центра МВД. Планируется, что граждане смогут сдавать онлайн-экзамены по теоретической части на водительские права через приложение "Дія".