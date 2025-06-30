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У "Дії" запрацювала заміна техпаспорта онлайн: як скористатися

водій
Як замінити техпаспорт через "Дію"? / Depositphotos

У застосунку “Дія” з’явилася нова послуга — заміна техпаспорта онлайн. Послуга доступна з 18 років і не потребує візиту до МВС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на порталі "Дія".

Нова послуга - заміна техпаспорта онлайн

Тепер водії можуть подати заяву на заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу без відвідування сервісного центру. Послуга стане в пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни персональних даних або номерного знака, а також для переходу з фізичного носія на цифровий формат.

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

  • зайти в застосунок "Дія",
  • обрати розділ: Сервіси - Водієві -Техпаспорт або натиснути "Замінити" в меню документа,
  • заповнити заяву, перевірити дані та обрати спосіб доставки документа від "Укрпошти" — кур’єром або у відділення.

Заяву необхідно підписати та оплатити впродовж 24 годин.

Послуга доступна особам від 18 років за умови наявності в "Дії":

  • податкового номера (РНОКПП);
  • біометричного паспорта або посвідки;
  • чинного техпаспорта.

У разі зміни технічних характеристик авто, наприклад, типу двигуна чи кольору, водієві все ж доведеться звернутися до сервісного центру МВС.

Додамо, в Україні активно працюють над діджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок "Дія". 

Автор:
Ольга Опенько