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У "Дії" запрацювала заміна техпаспорта онлайн: як скористатися
У застосунку “Дія” з’явилася нова послуга — заміна техпаспорта онлайн. Послуга доступна з 18 років і не потребує візиту до МВС.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на порталі "Дія".
Нова послуга - заміна техпаспорта онлайн
Тепер водії можуть подати заяву на заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу без відвідування сервісного центру. Послуга стане в пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни персональних даних або номерного знака, а також для переходу з фізичного носія на цифровий формат.
Щоб скористатися сервісом, потрібно:
- зайти в застосунок "Дія",
- обрати розділ: Сервіси - Водієві -Техпаспорт або натиснути "Замінити" в меню документа,
- заповнити заяву, перевірити дані та обрати спосіб доставки документа від "Укрпошти" — кур’єром або у відділення.
Заяву необхідно підписати та оплатити впродовж 24 годин.
Послуга доступна особам від 18 років за умови наявності в "Дії":
- податкового номера (РНОКПП);
- біометричного паспорта або посвідки;
- чинного техпаспорта.
У разі зміни технічних характеристик авто, наприклад, типу двигуна чи кольору, водієві все ж доведеться звернутися до сервісного центру МВС.
Додамо, в Україні активно працюють над діджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок "Дія".