У "Дії" запрацювала заміна техпаспорта онлайн: як скористатися

У застосунку “Дія” з’явилася нова послуга — заміна техпаспорта онлайн. Послуга доступна з 18 років і не потребує візиту до МВС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на порталі "Дія".

Нова послуга - заміна техпаспорта онлайн

Тепер водії можуть подати заяву на заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу без відвідування сервісного центру. Послуга стане в пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни персональних даних або номерного знака, а також для переходу з фізичного носія на цифровий формат.

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

зайти в застосунок "Дія",

обрати розділ: Сервіси - Водієві -Техпаспорт або натиснути "Замінити" в меню документа,

заповнити заяву, перевірити дані та обрати спосіб доставки документа від "Укрпошти" — кур’єром або у відділення.

Заяву необхідно підписати та оплатити впродовж 24 годин.

Послуга доступна особам від 18 років за умови наявності в "Дії":

податкового номера (РНОКПП);

біометричного паспорта або посвідки;

чинного техпаспорта.

У разі зміни технічних характеристик авто, наприклад, типу двигуна чи кольору, водієві все ж доведеться звернутися до сервісного центру МВС.

Додамо, в Україні активно працюють над діджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок "Дія".