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У Дії знову доступні водійські послуги: заміна посвідчення, перереєстрація та шеринг авто
Міністерство цифрової трансформації повідомило про відновлення роботи водійських послуг у застосунку "Дія". Після завершення технічних робіт українці знову можуть скористатися цифровими сервісами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".
Зокрема, знову доступні:
- зміна водійського посвідчення;
- здійснення перереєстрації автомобіля;
- доступ до авто через функцію шерингу.
Раніше було оголошено, що з 24 по 27 травня ці послуги будуть тимчасово недоступними через оновлення двох державних реєстрів: Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
Станом на середу, 28 травня, усі технічні доопрацювання завершено, і сервіси знову працюють у штатному режимі. Користувачі можуть повертатися до звичних дій у "Дії" — швидко, безпечно та онлайн.
Додамо, в Україні активно працюють над діджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок "Дія".