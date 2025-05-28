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У Дії знову доступні водійські послуги: заміна посвідчення, перереєстрація та шеринг авто

послуги для водіїв
Після завершення технічних робіт українці знову можуть скористатися багатьма сервісами / Дія

Міністерство цифрової трансформації повідомило про відновлення роботи водійських послуг у застосунку "Дія". Після завершення технічних робіт українці знову можуть скористатися цифровими сервісами.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Зокрема, знову доступні:

  • зміна водійського посвідчення;
  • здійснення перереєстрації автомобіля;
  • доступ до авто через функцію шерингу.

Раніше було оголошено, що з 24 по 27 травня ці послуги будуть тимчасово недоступними через оновлення двох державних реєстрів: Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Станом на середу, 28 травня, усі технічні доопрацювання завершено, і сервіси знову працюють у штатному режимі. Користувачі можуть повертатися до звичних дій у "Дії" — швидко, безпечно та онлайн.

Додамо, в Україні активно працюють над діджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок "Дія". 

Автор:
Тетяна Гойденко