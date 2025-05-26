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У "Дії" запустили опитування для ветеранів щодо якості державної допомоги

опитування
Опитування дозволить виявити, які види допомоги справді потрібні ветеранам / Дія

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством у справах ветеранів розпочали опитування у застосунку "Дія". 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Дії".

Його мета — зібрати відгуки про досвід отримання державної допомоги та вдосконалити сервіси для ветеранів і ветеранок.

Опитування дозволить виявити, які види допомоги справді потрібні, що працює ефективно, а що варто змінити чи спростити. У міністерствах закликають усіх, хто має посвідчення ветерана, долучитися та поділитися своїм досвідом.

Як пройти опитування:

  • відкрити застосунок "Дія";
  • у розділі "Документи" знайти посвідчення ветерана;
  • натиснути на три крапки поруч із документом;
  • обрати пункт "Оцінити" й відповісти на кілька простих запитань.

Процедура займає всього кілька хвилин, але її результати допоможуть зробити систему підтримки більш ефективною та зручною.

Опитування триватиме до 1 червня 2025 року.

Додамо, що У майбутньому Мінветеранів зосередиться на створенні єдиної цифрової екосистеми ветеранських послуг у партнерстві з "Дією", що дозволить ветеранам отримувати допомогу автоматично або за простим запитом через застосунок, мінімізуючи бюрократію. Фахівці із супроводу ветеранів війни стануть частиною цієї екосистеми, допомагаючи з отриманням послуг, які ще не переведені в онлайн-формат.

Автор:
Тетяна Гойденко