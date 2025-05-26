- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У "Дії" запустили опитування для ветеранів щодо якості державної допомоги
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством у справах ветеранів розпочали опитування у застосунку "Дія".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Дії".
Його мета — зібрати відгуки про досвід отримання державної допомоги та вдосконалити сервіси для ветеранів і ветеранок.
Опитування дозволить виявити, які види допомоги справді потрібні, що працює ефективно, а що варто змінити чи спростити. У міністерствах закликають усіх, хто має посвідчення ветерана, долучитися та поділитися своїм досвідом.
Як пройти опитування:
- відкрити застосунок "Дія";
- у розділі "Документи" знайти посвідчення ветерана;
- натиснути на три крапки поруч із документом;
- обрати пункт "Оцінити" й відповісти на кілька простих запитань.
Процедура займає всього кілька хвилин, але її результати допоможуть зробити систему підтримки більш ефективною та зручною.
Опитування триватиме до 1 червня 2025 року.
Додамо, що У майбутньому Мінветеранів зосередиться на створенні єдиної цифрової екосистеми ветеранських послуг у партнерстві з "Дією", що дозволить ветеранам отримувати допомогу автоматично або за простим запитом через застосунок, мінімізуючи бюрократію. Фахівці із супроводу ветеранів війни стануть частиною цієї екосистеми, допомагаючи з отриманням послуг, які ще не переведені в онлайн-формат.