В "Дії" запустили опрос для ветеранов по качеству государственной помощи

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством по делам ветеранов начали опрос в приложении "Дія".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Его цель – собрать отзывы об опыте получения государственной помощи и усовершенствовать сервисы для ветеранов и ветеранок.

Опрос позволит выявить, какие виды помощи действительно нужны, что работает эффективно, а что следует изменить или упростить. В министерствах призывают всех имеющих удостоверение ветерана приобщиться и поделиться своим опытом.

Как пройти опрос:

открыть приложение "Дія";

в разделе "Документы" найти удостоверение ветерана;

нажать на три точки рядом с документом;

выбрать пункт "Оценить" и ответить на несколько обычных вопросов.

Процедура занимает всего несколько минут, но ее результаты помогут сделать систему поддержки более эффективной и удобной.

Опрос продлится до 1 июня 2025 года.

Добавим, что в будущем Минветеранов сосредоточится на создании единой цифровой экосистемы ветеранских услуг в партнерстве с "Дія", что позволит ветеранам получать помощь автоматически или по простому запросу через приложение, минимизируя бюрократию. Специалисты по сопровождению ветеранов войны станут частью этой экосистемы, помогая с получением услуг, еще не переведенных в онлайн-формат.