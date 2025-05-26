Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,01

EUR

46,99

+0,07

Наличный курс:

USD

41,48

41,41

EUR

47,36

47,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Дії" запустили опрос для ветеранов по качеству государственной помощи

опрос
Опрос позволит выявить, какие виды помощи действительно нужны ветеранам. / Дія

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством по делам ветеранов начали опрос в приложении "Дія".

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Его цель – собрать отзывы об опыте получения государственной помощи и усовершенствовать сервисы для ветеранов и ветеранок.

Опрос позволит выявить, какие виды помощи действительно нужны, что работает эффективно, а что следует изменить или упростить. В министерствах призывают всех имеющих удостоверение ветерана приобщиться и поделиться своим опытом.

Как пройти опрос:

  • открыть приложение "Дія";
  • в разделе "Документы" найти удостоверение ветерана;
  • нажать на три точки рядом с документом;
  • выбрать пункт "Оценить" и ответить на несколько обычных вопросов.

Процедура занимает всего несколько минут, но ее результаты помогут сделать систему поддержки более эффективной и удобной.

Опрос продлится до 1 июня 2025 года.

Добавим, что в будущем Минветеранов сосредоточится на создании   единой цифровой экосистемы ветеранских услуг   в партнерстве с "Дія", что позволит ветеранам получать помощь автоматически или по простому запросу через приложение, минимизируя бюрократию. Специалисты по сопровождению ветеранов войны станут частью этой экосистемы, помогая с получением услуг, еще не переведенных в онлайн-формат.

Автор:
Татьяна Гойденко