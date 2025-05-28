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В "Дії" снова доступны водительские услуги: замена удостоверения, перерегистрация и шеринг авто

услуги для водителей
После завершения технических работ украинцы снова могут воспользоваться многими сервисами. / Дія

Министерство цифровой трансформации сообщило о возобновлении работы водительских услуг в приложении "Дія". После завершения технических работ украинцы снова могут воспользоваться цифровыми сервисами.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дія".

В частности, снова доступны:

  • смена водительского удостоверения;
  • осуществление перерегистрации автомобиля;
  • доступ к автомобилю через функцию шеринга.

Ранее было объявлено, что с 24 по 27 мая эти услуги будут временно недоступны из-за обновления двух государственных реестров: Единого государственного реестра транспортных средств и Реестра административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

По состоянию на среду, 28 мая, все технические доработки завершены, и сервисы снова работают в штатном режиме. Пользователи могут возвращаться к привычным действиям в "Дії" — быстро, безопасно и онлайн.

В Украине активно работают над диджитализацией центров Главного сервисного центра МВД. Планируется, что граждане смогут сдавать онлайн-экзамены по теоретической части на водительские права через приложение "Дії".

Автор:
Татьяна Гойденко