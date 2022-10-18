Практически как в Эстонии. Какие условия предлагает украинская система е-резидентства иностранным предпринимателям

В начале этого месяца (6 октября) народные депутаты решили пойти на своеобразный эксперимент и приняли законопроект №5270 , предусматривающий введение в Украине электронного резидентства. Сейчас документ только ожидает подписи президента.

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Его нормы позволяют иностранцам открывать бизнес в нашем государстве дистанционно. Сначала предполагалось, что это будут только представители сферы ИТ, которые после регистрации в "Дии" и соответствующей проверки становятся налогоплательщиками в Украине и получают доступ к государственным услугам. "Но до второго чтения мы расширили перечень профессий е-резидентов по IT-шникам на всех других экспортеров услуг", - отмечает депутат от партии "Голос" и один из инициаторов документа Ярослав Железняк.

Пояснительная записка к законопроекту №5270 содержит следующее определение: "Электронное резидентство является статусом, предоставляющим возможность иностранцу или лицу без гражданства, достигшему восемнадцатилетнего возраста, получать квалифицированные электронные доверительные услуги, электронные услуги, открывать банковские счета в Украине".

Предложенная концепция сейчас интересна прежде всего для граждан стран с развивающимися экономиками и государств с нестабильной политической ситуацией. Авторы документа отмечают, что идея предоставить иностранным специалистам возможности заниматься бизнесом в Украине позволит увеличить поступление в госбюджет и косвенно повысить инвестиционную привлекательность нашего государства, расширяющую свои возможности по привлечению стартапов.

Как это будет выглядеть на практике

Ярослав Железняк еще накануне принятия закона за основу приводил несколько кейсов, которые, по его мнению, очень хорошо иллюстрируют практическое применение концепции е-резидентства. Один из них следующий: "Владислава – IT-девелопер из Беларуси. Она разрабатывала софт и ходила на митинги за честные результаты выборов. Теперь налоговики приходят к ней с проверками чаще, чем доставка еды. Задача Владиславы – защитить свои доходы и счета".

Второй кейс касался дизайнера из Пакистана Омара, который может рисовать скетчи для американского NewYorker. Но, к сожалению, в его стране достаточно нестабильная ситуация, а местные банки не пользуются доверием у иностранных контрагентов. Задача Омара – убедить заказчика в США, что с ним можно надежно работать и проблем с финмониторингом не возникнет.

Принятие этого законопроекта стало действительно экспериментом, поскольку нардепы принимали его под постановление Кабмина (№ 648 ) "О реализации экспериментального проекта по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства".

Но загвоздка в том, что до сих пор в Налоговом кодексе такого понятия как е-резидентство не было. Налоговый кодекс не содержал и специальные правила налогообложения доходов электронных резидентов, а также порядок проведения проверок и т.п., что и обусловило необходимость принятия закона.

Правительство приняло упомянутое постановление еще 25 июня 2021 года, задолго до начала полномасштабной войны. Так что возникает вопрос, насколько принятый законопроект окажется жизнеспособным в текущих условиях.

К примеру, в комментарии Delo.ua исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин признался, что в сегодняшних боевых реалиях крайне сложно спрогнозировать, как будет работать механизм е-резидентства. Хотя в целом эксперт положительно смотрит на факт принятия этого закона.

"Почему бы и нет? Это дает возможность избежать географической привязки "айтишника" и позволяет с точки зрения профессиональной деятельности получить украинскую юрисдикцию. Тем более, сегодня огромное количество украинских представителей сферы ИТ разбросано по миру. Конечно, у них появится возможность помогать Родине", – говорит Пендзин.

Как иностранцы будут платить налоги и отчитываться

"Электронными предпринимателями" будут е-резиденты, которые зарегистрируются как физлица-предприниматели через систему "Е-резидент" (ее будет разрабатывать госпредприятие "Дия") и выберут 3-ю группу упрощенной модели налогообложения со ставкой единого налога 5% выручки, которая не предусматривает отдельно уплату НДС. Также е-резидент не может использовать труд наемных лиц.

Пошаговый алгоритм получения статуса е-резидента, как сообщил Железняк, будет следующим:

Специалист регистрируется в Действии и проходит финансовую и проверку безопасности;

Если все хорошо, он становится электронным резидентом и получает ЭЦП;

Открывает дистанционно счет в банке. И именно банк будет являться налоговым агентом для е-резидента;

Предприниматель работает и платит налог – 5% доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы, если больше лимита – по ставке 15%.

Весь документооборот для е-резидентов будет в электронной форме, вся переписка с налоговой – онлайн, все расчеты – безналичны. Еще авторы документа предложили установить специальные правила отчетности с целью усиленного контроля уплаты налогов. После регистрации для иностранного предпринимателя создается личный электронный кабинет для взаимодействия с контролирующими органами.

Для целей налогообложения предприниматель будет обязан в информационной системе "Е-резидент" в порядке и в сроки, установленные Кабмином, размещать на языке оригинала и на украинском языке следующее:

информацию об открытии расчетных счетов в банках;

электронные копии договоров, связанных с ведением хозяйственной деятельности;

электронные копии первичных документов, подтверждающих осуществление хозяйственных операций;

информацию о транзакциях по поступлению или списанию средств с банковских счетов;

декларации плательщика единого налога и т.д.

Наша команда уже работает над разработкой вебверсии и мобильного приложения с использованием облачных технологий цифровой подписи. Это позволит предпринимателям зарегистрироваться или открыть банковский счет быстро и удобно через браузер или смартфон, без бумаг и сложных бюрократических процедур”, – пообещал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украина должна сделать это лучше

Украинские идеологи е-резидентства не скрывают, что они вдохновлялись так называемой эстонской моделью. Правительство Эстонии запустило программу виртуального резидентства еще в декабре 2014 года, позволившую иностранцам получать доступ к эстонским сервисам: регистрации предприятий, банковским услугам, а также к единому европейскому рынку.

Каждый зарегистрированный в качестве электронного резидента получает в Эстонии смарт-карту, с помощью которой может подписывать электронные документы.

В то же время, украинская модель имеет прицел все-таки на IT-отрасль. Не смотря на то, что депутаты сферу действия е-резидентства расширили на всех экспортеров услуг. Еще в июле 2021 года, когда законопроект №5270 прошел первое чтение, Министерство цифровой трансформации сообщило, что количество заявок на получение статуса е-резидента от айтишников превысило 1300.

Однако спрогнозировать интерес со стороны иностранцев и потенциальный объем налогов, который может получить госбюджет, сложно. "Сегодня у представителей сферы ИТ есть чрезвычайно большие альтернативы уплаты налогов. Поэтому здесь сам собой возникает вопрос, насколько украинская налоговая система этих иностранцев удовлетворит. Принятый Советом закон может не побуждать их идти под украинскую юрисдикцию, если они могут быть где угодно и иметь другие". варианты регистрации и уплаты налогов", – объясняет Олег Пендзин.

К примеру, в Украине существует специальный правовой режим для IT-бизнеса под названием “Дія.Сity”. Летом количество резидентов "Дія.Сity" уже превысило 270. Также есть многие страны, стремящиеся привлечь иностранный бизнес с высокой технологической составляющей в свою экономику, предоставляют льготы предпринимателям-иностранцам. В частности, Израиль, где в последние 5 лет настоящий расцвет венчурных инвестиционных фондов и инкубаторов, а государство предлагает специальные программы, благодаря которым предприятия в приоритетных отраслях освобождаются от части налогов.

Если же вернуться в Эстонию, то почти за 8 лет прямое экономическое влияние программы электронного резидентства (налоговые поступления и государственное собрание) составило там €114 млн. Только за 2021 год эстонское государство получило благодаря е-резидентству более €35 млн.

Теперь Украина должна доказать, что ее механизм электронного резидентства не хуже. Но для этого, как минимум, необходимо внедрить его и обеспечить нормальное функционирование.