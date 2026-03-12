Porsche скорочує робочі місця після падіння прибутку на 91%

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche заявив про намір скоротити кількість робочих місць після того, як опублікував звіт про падіння прибутку на 91% за 2025 рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

Чистий прибуток Porsche впав до 310 мільйонів євро у 2025 році, порівняно з майже 3,6 мільярда євро у попередньому звітному періоді.

Виручка компанії також продемонструвала негативну динаміку, знизившись на 10% до рівня 36,3 мільярда євро.

Операційний прибуток в основному автомобільному сегменті скоротився ще суттєвіше, склавши лише 90 мільйонів євро проти 5,3 мільярда євро роком раніше.

План оптимізації

Новий виконавчий директор Porsche Майкл Лейтерс, який очолив компанію на початку року, підтвердив намір посилити процес оптимізації.

Цей план передбачає подальше скорочення робочих місць для стабілізації фінансового стану підприємства. Конкретна кількість звільнених працівників наразі не називається, оскільки тривають переговори з профспілками.

Проте вже відомо про попередню угоду, яка передбачає ліквідацію близько 1900 позицій у регіоні Штутгарта до 2029 року. Крім того, компанія планує спростити структуру управління для швидшого реагування на ринкові виклики.

Причини фінансових втрат

Головною причиною падіння прибутку Porsche стали витрати у розмірі 3,9 мільярда євро на зміну стратегії компанії.

Через низький попит на електромобілі виробник був змушений витратити понад 2 мільярди євро, щоб повернутися до розробки моделей із бензиновими двигунами. Це рішення виявилося надзвичайно дорогим для бюджету фірми.

Також компанія зафіксувала сповільнення продажів на ключовому ринку Китаю, що суттєво вплинуло на загальний обсяг реалізації продукції.

Подальші прогнози

Керівництво Porsche очікує поступового покращення ситуації протягом року, проте застерігає про збереження складних ринкових умов. Майкл Лейтерс наголосив на значній геополітичній невизначеності, яка може внести корективи у плани виробника.

Зокрема, у поточному прогнозі ще не враховано потенційний вплив останніх подій на Близькому Сході.

Нагадаємо, німецький автовиробник Mercedes-Benz може почати виробництво авто разом із китайською Great Wall в Південній Африці. Йдеться про можливість налагодження партнерства на заводі в місті Іст-Лондон. Представники GWM уже подали відповідну пропозицію до Міністерства торгівлі та промисловості Південної Африки, висловивши готовність до локального виробництва автомобілів.