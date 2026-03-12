Porsche сокращает рабочие места после падения прибыли на 91%

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche заявил о намерении сократить количество рабочих мест после опубликования отчета о падении прибыли на 91% за 2025 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur .

Чистая прибыль Porsche упала до 310 миллионов евро в 2025 году по сравнению с почти 3,6 миллиарда евро в предыдущем отчетном периоде.

Выручка компании также продемонстрировала негативную динамику, снизившись на 10% до уровня 36,3 млрд евро.

Операционная прибыль в основном автомобильном сегменте сократилась еще более существенно, составив лишь 90 миллионов евро против 5,3 миллиарда евро годом ранее.

План оптимизации

Возглавивший компанию в начале года новый исполнительный директор Porsche Майкл Лейтерс подтвердил намерение усилить процесс оптимизации.

Этот план предполагает дальнейшее сокращение рабочих мест для стабилизации финансового положения предприятия. Конкретное количество уволенных работников пока не называется, поскольку продолжаются переговоры с профсоюзами.

Однако уже известно о предварительном соглашении, предусматривающем ликвидацию около 1900 позиций в регионе Штутгарта до 2029 года. Кроме того, компания планирует упростить структуру управления для более быстрого реагирования на рыночные вызовы.

Причины финансовых потерь

Главной причиной падения прибыли Porsche стали расходы в размере 3,9 миллиарда евро на смену стратегии компании.

Из-за низкого спроса на электромобили производитель был вынужден потратить более 2 миллиардов евро, чтобы вернуться к разработке моделей с бензиновыми двигателями. Это решение оказалось очень дорогим для бюджета компании.

Также компания зафиксировала замедление продаж на ключевом рынке Китая, что оказало существенное влияние на общий объем реализации продукции.

Дальнейшие прогнозы

Руководство Porsche ожидает постепенного улучшения ситуации в течение года, однако предостерегает о сохранении сложных рыночных условий. Майкл Лейтерс отметил значительную геополитическую неопределенность, которая может внести коррективы в планы производителя.

В частности, в текущем прогнозе еще не учтено потенциальное влияние последних событий на Ближнем Востоке.

