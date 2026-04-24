Porsche за $1,2 млрд продала бренд Bugatti та повністю виходить з ринку суперкарів

Porsche
Porsche за $1,2 млрд продала бренд Bugatti та повністю виходить з ринку суперкарів / Unsplash

Німецький автовиробник Porsche AG погодився продати свою частку в спільному підприємстві, яке володіє брендом суперкарів Bugatti. Покупцем виступило об'єднання компаній на чолі з фондом HOF Capital та приватною інвестиційною фірмою BlueFive Capital з Абу-Дабі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Bloomberg.

Угода знаменує завершення етапу участі Porsche в управлінні легендарною французькою маркою, що розпочався у 2021 році.

Деталі угоди та нові власники

Згідно з умовами транзакції, Porsche повністю виходить з капіталу спільного підприємства Bugatti Rimac, де раніше володіла 45% акцій (решта 55% належали хорватській Rimac Group). Крім того, німецька компанія продає свою частку у 20,6% безпосередньо в Rimac Group.

Найбільшим вкладником у складі групи інвесторів стала фірма BlueFive Capital. Серед інших учасників — об'єднання фінансових інститутів зі США та ЄС. Хоча офіційна сума угоди не розголошується, попередні оцінки експертів Bloomberg вказували на вартість понад 1,2 млрд доларів (€1 млрд).

Причини виходу та зміна стратегії Volkswagen

Bugatti, відома своїми 16-циліндровими гіперкарами Veyron та Chiron, довгий час була найменшим та найбільш екстравагантним брендом у портфелі Volkswagen AG. Проте високі витрати на розробку та низькі обсяги продажів (близько 80 авто на рік) робили її утримання складним для масового виробника.

Рішення Porsche про продаж частки зумовлене кількома факторами:

  • Оптимізація портфеля: власники (сім'ї Порше та Пієх) прагнуть позбутися активів, що не мають зв’язку з основним бізнесом.
  • Криза на ринку електромобілів: компанія стикається з низьким попитом на люксові електрокари та геополітичними викликами.
  • Фокус на прибутковість: Volkswagen підсилює тиск на свої підрозділи з вимогою підвищити ефективність та спростити структуру управління.

Одночасно з виходом з Bugatti, VW розглядає продаж інших активів, зокрема виробника двигунів Everllence.

Нагадаємо, раніше Porsche заявила про скорочення робочих місць після падіння прибутку на 91%. Чистий прибуток компанії за 2025 рік обвалився до 310 мільйонів євро, що змусило менеджмент перейти до жорсткої економії та перегляду інвестиційних пріоритетів.

Автор:
Максим Кольц