Porsche за $1,2 млрд продала бренд Bugatti и полностью выходит с рынка суперкаров
Немецкий автопроизводитель Porsche AG согласился продать свою долю в совместном предприятии, владеющем брендом суперкаров Bugatti. Покупателем выступило объединение компаний во главе с фондом HOF Capital и частной инвестиционной фирмой BlueFive Capital из Абу-Даби.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Bloomberg.
Соглашение знаменует завершение этапа участия Porsche в управлении начавшейся в 2021 году легендарной французской маркой.
Детали соглашения и новые владельцы
Согласно условиям транзакции, Porsche полностью выходит из капитала совместного предприятия Bugatti Rimac, где ранее владела 45% акций (остальные 55% принадлежали хорватской Rimac Group). Кроме того, германская компания продает свою долю в 20,6% непосредственно в Rimac Group.
Крупнейшим вкладчиком в составе группы инвесторов стала фирма BlueFive Capital. Среди других участников – объединение финансовых институтов из США и ЕС. Хотя официальная сумма сделки не разглашается, предварительные оценки экспертов Bloomberg указывали на стоимость более 1,2 млрд долларов (1 млрд евро).
Причины выхода и изменение стратегии Volkswagen
Bugatti, известная своими 16-цилиндровыми гиперкарами Veyron и Chiron, долгое время была самым маленьким и экстравагантным брендом в портфеле Volkswagen AG. Однако высокие затраты на разработку и низкие объемы продаж (около 80 автомобилей в год) делали ее содержание сложным для массового производителя.
Решение Porsche о продаже доли обусловлено несколькими факторами:
- Оптимизация портфеля: владельцы (семьи Порше и Пиех) стремятся избавиться от активов, не имеющих связи с основным бизнесом.
- Кризис на рынке электромобилей: компания сталкивается с низким спросом на люксовые электрокары и геополитическими вызовами.
- Фокус на прибыльность Volkswagen усиливает давление на свои подразделения с требованием повысить эффективность и упростить структуру управления.
Одновременно с выходом из Bugatti, VW рассматривает продажу других активов, в том числе производителя двигателей Everllence.
Напомним, ранее Porsche заявила о сокращении рабочих мест после падения прибыли на 91%. Чистая прибыль компании за 2025 год обвалилась до 310 миллионов евро, что заставило менеджмент перейти к жесткой экономии и пересмотру инвестиционных приоритетов.