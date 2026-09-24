Норвегия выделит Украине около $9 млрд: приоритетом станет ПВО

Норвегия планирует сохранить поддержку Украины в 2027 году на уровне 85 млрд норвежских крон — около $9 млрд. Большая часть средств должна быть направлена на военную помощь, одним из главных приоритетов станет противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения правительства Норвегии.

О дальнейшей поддержке Украины премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил после встречи 23 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Финляндии Александером Стуббом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обсудили усиление российских ракетных и дроновых атак, западную поддержку и перспективы полного или частичного прекращения огня.

Стере отметил, что российские удары все сильнее влияют на украинскую инфраструктуру, энергоснабжение и экспорт зерна.

В 2027 году правительство Норвегии планирует сохранить финансирование Украины на уровне 85 млрд. крон. Основная часть этой суммы должна пойти на военную поддержку, в частности, усиление ПВО. Также средства предусмотрены на гуманитарные нужды и защиту энергоснабжения.

Помощь будут оказывать в рамках программы поддержки Украины имени Нансена, которую Норвегия координирует с ЕС и другими европейскими партнерами.

Напомним, еще в августе правительство Норвегии предложило сохранить 85 млрд крон поддержки Украины в 2027 году - на уровне финансирования, предусмотренного на 2026 год.