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Ціна на газ у Європі вперше за чотири роки перевищила 97 євро, а запаси впали до мінімуму

газ
Газ у Європі може подорожчати до €100 за МВт·год / Depositphotos

Ціни на природний газ у Європі 26 жовтня вперше з 2022 року перевищили 97 євро за мегават-годину через загрозу постачанням і напруженість на Близькому Сході. Ситуацію ускладнює те, що європейські сховища заповнені лише на 75% — це найнижчий показник для цієї пори року за останні 17 років.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Чому газ дорожчає

У понеділок ціна європейських ф'ючерсів зросла на 4%, а згодом частково відіграла підвищення. Трейдери очікують похолодання та збільшення попиту на опалення. Водночас світові поставки залишаються обмеженими, а Європа конкурує за скраплений природний газ (СПГ) з покупцями в Азії.

Додатковий тиск створюють відставання імпорту СПГ від торішніх показників та перебої з постачанням у Норвегії.

Аналітики вважають, що після скорочення російських трубопровідних поставок у 2022 році Європа стала більше залежати від імпорту СПГ. Через це перебої на світовому ринку сильніше впливають на ціни в регіоні.

Запаси газу на найнижчому рівні

Газосховища Євросоюзу заповнені приблизно на 75% це найнижчий сезонний показник із початку спостережень у 2009 році. Зокрема у Німеччині рівень запасів трохи перевищує 61%.

У жовтні імпорт СПГ до Європи відставав від минулорічного рівня, хоча зазвичай у цей період поставки зростають.

Як це вплине на ціни

За даними фахівців ринку, зростання вартості газу може посилити інфляцію та збільшити витрати підприємств і домогосподарств. У норвежській аналітичній компанії Rystad Energy вважають, що витрати Європи на СПГ цього року можуть зрости щонайменше на $12 млрд, або на 18%, попри скорочення закупівель.

"Ціни можуть випробувати нові максимуми, можливо, зрости до 100 євро, якщо ситуація на Близькому Сході не покаже ознак покращення напередодні проміжних виборів у США", — заявив директор з питань газу та СПГ у Європі в Wood Mackenzie Том Маржец-Мансер.

Раніше повідомлялося, що до початку зими газові сховища Європи можуть бути заповнені лише на 75–78% — приблизно на 10 відсоткових пунктів менше за середній показник за п'ять років. Через дефіцит запасів і перебої з постачанням газ у Європі може залишатися дорогим щонайменше до 2027 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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