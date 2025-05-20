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В Украине растет остаток невозмещенных сумм НДС налогоплательщикам: в чем причина

налоги
Фото: Freepik

На 1 мая остаток не возмещенных сумм налогоплательщикам вырос до 30,36 млрд. грн. и увеличился на 3,9 млрд. грн. по сравнению с мартом 2025 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву.

Он констатирует, что, к сожалению, финансовым органам не удалось решить проблему роста остатка невозмещенных сумм НДС.

В январе-апреле 2025 года налогоплательщикам начислено 55, 47 млрд грн бюджетного возмещения, из которых выплачено:

  • 11,83 млрд грн плательщиками режима экспортного обеспечения:
  • 4,26 млрд грн плательщикам " Клуба белого бизнеса ".

В то же время, по данным Гетманцева, остаток не возмещенных сумм на 1 мая вырос до 30,36 млрд грн и увеличился на 3,9 млрд грн по сравнению с мартом 2025 года.

На сумму роста остатка повлияло:

  • не перечисление Казначейством плательщикам НДС 4,4 млрд грн;
  • не исполнением решений судов, сумма в обжаловании возросла до 7,7 млрд грн;
  • рост объема заявлений о возмещении НДС, передаваемых к документальной проверке до 38,4% (от суммы заявки по сравнению с предыдущим годом рост составляет 22,26% (апрель 2024 г. – 16,14%).

Отметим, что в апреле глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщал, что с начала 2025 года бизнесу возмещен НДС на сумму 42,4 млрд грн, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Светлана Манько