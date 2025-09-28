Україна та Данія запускають "зелену трансформацію" агросектору: інвестиції, інновації та нові ринки для фермерів

На Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Україна та Данія підписали Меморандум про співпрацю у сфері сталої трансформації агросектору. Угода відкриває шлях до інвестицій у “зелене відновлення”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев і міністр зеленої трансформації Данії Єппе Бруус уклали Меморандум про співпрацю, який базується на данському досвіді "Зеленої тристоронньої угоди".

Документ передбачає спільні проєкти у біоекономіці, скороченні викидів та відновленні лісів, а також підтримку українських фермерів за рахунок інновацій, досліджень та нових можливостей збуту.

"Це і залучення інвестицій у проєкти зеленого відновлення, і розвиток сучасного агросектору, а також крок до глибшої інтеграції європейських стандартів у сфері клімату та біоекономіки", – наголосив Соболев.

Серед ключових напрямів співпраці:

впровадження багатофункціонального сільського господарства з урахуванням кліматичних і економічних цілей;

відбудова аграрних ланцюгів доданої вартості та інфраструктури;

фінансові та податкові стимули для "зелених" проєктів;

природоорієнтовані рішення для скорочення викидів парникових газів;

розвиток експорту української агропродукції до країн ЄС.

Окремо обговорювалася участь данських компаній у відновленні України в галузях енергетики, біопалива, агропереробки та інфраструктури.

Зокрема, Данія вже виділила близько €45,5 млн на відновлення Миколаєва та області у сфері теплопостачання, водопостачання та енергоефективності.

Меморандум діятиме три роки з можливістю автоматичного подовження.