- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна та Данія запускають "зелену трансформацію" агросектору: інвестиції, інновації та нові ринки для фермерів
На Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Україна та Данія підписали Меморандум про співпрацю у сфері сталої трансформації агросектору. Угода відкриває шлях до інвестицій у “зелене відновлення”.
Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев і міністр зеленої трансформації Данії Єппе Бруус уклали Меморандум про співпрацю, який базується на данському досвіді "Зеленої тристоронньої угоди".
Документ передбачає спільні проєкти у біоекономіці, скороченні викидів та відновленні лісів, а також підтримку українських фермерів за рахунок інновацій, досліджень та нових можливостей збуту.
"Це і залучення інвестицій у проєкти зеленого відновлення, і розвиток сучасного агросектору, а також крок до глибшої інтеграції європейських стандартів у сфері клімату та біоекономіки", – наголосив Соболев.
Серед ключових напрямів співпраці:
- впровадження багатофункціонального сільського господарства з урахуванням кліматичних і економічних цілей;
- відбудова аграрних ланцюгів доданої вартості та інфраструктури;
- фінансові та податкові стимули для "зелених" проєктів;
- природоорієнтовані рішення для скорочення викидів парникових газів;
- розвиток експорту української агропродукції до країн ЄС.
Окремо обговорювалася участь данських компаній у відновленні України в галузях енергетики, біопалива, агропереробки та інфраструктури.
Зокрема, Данія вже виділила близько €45,5 млн на відновлення Миколаєва та області у сфері теплопостачання, водопостачання та енергоефективності.
Меморандум діятиме три роки з можливістю автоматичного подовження.