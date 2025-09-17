Миколаївщина отримає $36 млн на відновлення: стартує спільний проєкт ООН і Данії

Програма розвитку ООН (ПРООН) та уряд Данії започатковують масштабний трирічний проєкт “Стратегічне партнерство для Миколаєва” з бюджетом понад 36 мільйонів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Ініціатива є частиною довгострокової допомоги Україні від Данії та має на меті прискорення відновлення Миколаївської області.

Проєкт має на меті поліпшити умови життя для місцевих мешканців, допомогти тим, хто виїхав, повернутися та інтегруватися, а також надати необхідну підтримку найбільш незахищеним верствам населення.

"Разом із ПРООН та нашими міжнародними партнерами ми працюємо над тим, щоб кожна громада, яка постраждала від війни, отримала не лише відновлену інфраструктуру, але й кращі умови для життя", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Проєкт зосереджений на трьох ключових напрямах:

Посилення місцевого самоврядування — спроможність громад керувати процесом відновлення та відбудови і підготовка до інтеграції в ЄС.

Поліпшення умов життя — відбудова об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, покращення доступу до якісних послуг.

Економічне зростання — стимулювання місцевої економіки, створення робочих місць та можливостей для людей.

Особливу увагу зосередять на гуманітарному розмінуванні, яке має ключове значення для відновлення сільськогосподарської діяльності та безпеки територій. Проєкт також інтегруватиме гендерні підходи, посилюватиме участь жінок у прийнятті рішень та розширюватиме доступ до послуг для всіх мешканців, зокрема у прифронтових громадах.

Як зазначили у відомстві, партнерство побудовано на досвіді попередніх програм локального відновлення і використовуватиме територіальний підхід до відновлення, адаптований до конкретного контексту та потреб Миколаївщини.

Нагадаємо, Данія виділяє 375 мільйонів євро на трирічну програму Ukraine Transition Program, яка передбачає підтримку стійкості та раннього відновлення, енергетичну безпеку та перехід на зелену енергетику, а також розвиток інституцій.