Николаевская область получит $36 млн на восстановление: стартует общий проект ООН и Дании

Программа развития ООН (ПРООН) и правительство Дании инициируют масштабный трехлетний проект "Стратегическое партнерство для Николаева" с бюджетом более 36 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Инициатива является частью долгосрочной помощи Украине от Дании и направлена на ускорение восстановления Николаевской области.

Цель проекта – улучшить условия жизни для местных жителей, помочь тем, кто уехал, вернуться и интегрироваться, а также оказать необходимую поддержку наиболее незащищенным слоям населения.

"Вместе с ПРООН и нашими международными партнерами мы работаем над тем, чтобы каждое общество, пострадавшее от войны, получило не только восстановленную инфраструктуру, но и лучшие условия для жизни", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Проект сосредоточен на трех ключевых направлениях:

Усиление местного самоуправления — возможность общин управлять процессом восстановления и восстановления и подготовка к интеграции в ЕС.

Улучшение условий жизни – восстановление объектов критической и социальной инфраструктуры, улучшение доступа к качественным услугам.

Экономический рост – стимулирование местной экономики, создание рабочих мест и возможностей для людей.

Особое внимание будет сосредоточено на гуманитарном разминировании, которое имеет ключевое значение для восстановления сельскохозяйственной деятельности и безопасности территорий. Проект также будет интегрировать гендерные подходы, усилить участие женщин в принятии решений и расширять доступ к услугам для всех жителей, в частности, в прифронтовых общинах.

Как отметили в ведомстве, партнерство построено на опыте предыдущих программ локального восстановления и будет использовать территориальный подход к восстановлению, адаптированный к конкретному контексту и потребностям Николаева.

Напомним, Дания выделяет 375 миллионов евро на трехлетнюю программу Ukraine Transition Program, которая предусматривает поддержку устойчивости и раннего обновления, энергетическую безопасность и переход на зеленую энергетику, а также развитие институтов.