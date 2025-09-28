Украина и Дания запускают "зеленую трансформацию" агросектора: инвестиции, инновации и новые рынки для фермеров

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке Украина и Дания подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивой трансформации агросектора. Соглашение открывает путь к инвестициям в "зеленое восстановление".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и министр зеленой трансформации Дании Еппе Бруус заключили Меморандум о сотрудничестве, основанный на датском опыте "Зеленого трехстороннего соглашения".

Документ предусматривает совместные проекты по биоэкономике, сокращению выбросов и восстановлению лесов, а также поддержку украинских фермеров за счет инноваций, исследований и новых возможностей сбыта.

"Это и привлечение инвестиций в проекты зеленого обновления, и развитие современного агросектора, а также шаг к более глубокой интеграции европейских стандартов в сфере климата и биоэкономики", - подчеркнул Соболев.

Среди ключевых направлений сотрудничества:

внедрение функционального сельского хозяйства с учетом погодных и экономических целей;

восстановление аграрных цепей добавленной стоимости и инфраструктуры;

финансовые и налоговые стимулы для "зеленых" проектов;

природоориентированные решения по сокращению выбросов парниковых газов;

развитие экспорта украинской агропродукции в страны ЕС.

Отдельно обсуждалось участие датских компаний в восстановлении Украины в области энергетики, биотоплива, агропереработки и инфраструктуры.

В частности, Дания уже выделила около €45,5 млн. на восстановление Николаева и области в сфере теплоснабжения, водоснабжения и энергоэффективности.

Меморандум будет действовать три года с возможностью автоматического продления.