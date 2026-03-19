Україна та Данія готуються до другої фази енергетичного партнерства на понад 10 млн євро

Україна та Данія домовилися розпочати другу фазу енергетичного партнерства у сфері теплопостачання та енергоефективності. Орієнтовний бюджет нової фази становить понад 10 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час зустрічі заступника міністра Костянтина Ковальчука з представниками Данського енергетичного агентства та Посольства Данії в Україні сторони підсумували результати першої фази співпраці та обговорили підготовку нового програмного документа на 2027–2030 роки.

Українська сторона презентувала підходи до реалізації комплексних планів стійкості регіонів, які передбачають розвиток розподіленої генерації, інтеграцію відновлюваних джерел енергії, захист критичної інфраструктури та впровадження резервних рішень у системах теплопостачання та водопостачання.

Ковальчук наголосив, що другий етап партнерства має стати практичним інструментом трансформації української енергетики – від заміщення застарілих технологій до впровадження нових рішень, що підвищують ефективність та надійність теплопостачання.

За його словами, взаємодія з Данією також передбачає активну підтримку міжнародних партнерів у забезпеченні України необхідним енергетичним обладнанням та технологіями на тлі глобальних викликів енергетичного ринку.

Окрім цього, Україна та Данія підписали Меморандум про співпрацю у сфері сталої трансформації агросектору. Угода відкриває шлях до інвестицій у “зелене відновлення”.