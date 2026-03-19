Украина и Дания готовятся ко второй фазе энергетического партнерства более чем на 10 млн евро

Украина и Дания договорились о начале второй фазы энергетического партнерства в сфере теплоснабжения и энергоэффективности. Ориентировочный бюджет новой фазы составляет более 10 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В ходе встречи заместителя министра Константина Ковальчука с представителями Датского энергетического агентства и Посольства Дании в Украине стороны подытожили результаты первой фазы сотрудничества и обсудили подготовку нового программного документа на 2027-2030 годы.

Украинская сторона представила подходы к реализации комплексных планов устойчивости регионов, предусматривающих развитие распределенной генерации, интеграцию возобновляемых источников энергии, защиту критической инфраструктуры и внедрение резервных решений в системах теплоснабжения и водоснабжения.

Ковальчук подчеркнул, что второй этап партнерства должен стать практическим инструментом трансформации украинской энергетики – от замещения устаревших технологий до внедрения новых решений, повышающих эффективность и надежность теплоснабжения.

По его словам, взаимодействие с Данией также подразумевает активную поддержку международных партнеров в обеспечении Украины необходимым энергетическим оборудованием и технологиями на фоне глобальных вызовов энергетического рынка.

Кроме того, Украина и Дания подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивой трансформации агросектора. Соглашение открывает путь к инвестициям в "зеленое восстановление".