Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Дания готовятся ко второй фазе энергетического партнерства более чем на 10 млн евро

Украина и Дания готовятся ко второй фазе энергетического партнерства
Украина и Дания готовятся ко второй фазе энергетического партнерства

Украина и Дания договорились о начале второй фазы энергетического партнерства в сфере теплоснабжения и энергоэффективности. Ориентировочный бюджет новой фазы составляет более 10 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В ходе встречи заместителя министра Константина Ковальчука с представителями Датского энергетического агентства и Посольства Дании в Украине стороны подытожили результаты первой фазы сотрудничества и обсудили подготовку нового программного документа на 2027-2030 годы.

Украинская сторона представила подходы к реализации комплексных планов устойчивости регионов, предусматривающих развитие распределенной генерации, интеграцию возобновляемых источников энергии, защиту критической инфраструктуры и внедрение резервных решений в системах теплоснабжения и водоснабжения.

Ковальчук подчеркнул, что второй этап партнерства должен стать практическим инструментом трансформации украинской энергетики – от замещения устаревших технологий до внедрения новых решений, повышающих эффективность и надежность теплоснабжения.

По его словам, взаимодействие с Данией также подразумевает активную поддержку международных партнеров в обеспечении Украины необходимым энергетическим оборудованием и технологиями на фоне глобальных вызовов энергетического рынка.

Кроме того, Украина и Дания подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивой трансформации агросектора. Соглашение открывает путь к инвестициям в "зеленое восстановление".

Автор:
Татьяна Гойденко