Левый берег Киева традиционно считается более доступным для тех, кто планирует арендовать или купить квартиру. В то же время, ценовая ситуация в столице не столь однозначна: на правом берегу также есть районы, где стоимость жилья сравнима с левобережными предложениями, а иногда и найти более выгодные варианты.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на OLX Недвижимость.

За последний год рынок аренды продемонстрировал преимущественно понижение цен. Больше всего оно ощутимо в Печерском и Шевченковском районах. А квартиры на продажу в большинстве районов столицы подорожали, а самый заметный рост зафиксировали на Печерске.

Специалисты OLX Недвижимость исследовали медианные цены на однокомнатные квартиры в разных районах Киева на ноябрь 2026 года. Анализ включает как долгосрочную аренду, так и покупку жилья и позволяет сравнить актуальную стоимость с показателями прошлого года.

Аренда однокомнатных квартир: от 8,5 до 34 тысяч гривен в месяц

Наиболее бюджетные варианты аренды однокомнатного жилья традиционно представлены на левом берегу столицы. В ноябре 2026 года низкую медианную цену зафиксировали в Деснянском районе - 8,5 тыс. грн в месяц.

В Днепровском районе аренда стоит в среднем 12 тыс. грн, а в Дарницком – 14 тыс. грн.

На правом берегу разброс цен значительно больше – от 13 до 34 тыс. грн. Дорогим остается Печерский район с медианной стоимостью аренды 34 тыс. грн. В то же время среди правобережных районов наиболее доступным является Святошинский, где за однокомнатную квартиру просят около 13 тыс. грн в месяц. Это даже на тысячу гривен меньше, чем в Дарницком районе.

В Оболонском районе медианная арендная ставка составляет 14 тыс. грн, в Соломенском – 14,9 тыс. грн. Более высокие цены наблюдаются в Подольском и Голосеевском районах – по 18 тыс. грн, а также в Шевченковском, где медиана достигает 19 тыс. грн.

Следовательно, разница между самыми дешевыми районами обеих частей города – Деснянским на левом берегу и Святошинским на правом – составляет 4,5 тыс. грн ежемесячно. Если сравнивать крайние показатели по Киеву, то аренда однокомнатной квартиры на Печерске обходится почти в четыре раза дороже, чем в Деснянском районе.

Как изменились цены на аренду за год

За последние 12 месяцев аренда однокомнатных квартир в большинстве районов Киева подешевела или осталась на прежнем уровне.

Существенное снижение зафиксировали в Печерском районе – на 19%. Если в 2025 году медиа стоимость составила 42 тыс. грн, то в ноябре 2026-го она снизилась до 34 тыс. грн.

Заметное удешевление произошло в Шевченковском районе – на 14%, до 19 тыс. грн, и Голосеевском – на 10%, до 18 тыс. грн.

На левом берегу перемены были менее ощутимы. В Дарницком районе аренда подешевела на 7% – с 15 до 14 тыс. грн, а в Деснянском – на 6%, с 9 до 8,5 тыс. грн. В Днепровском районе медиа цена осталась без изменений.

В то же время, отдельные районы продемонстрировали противоположную тенденцию. В частности, в Подольском аренда выросла на 6%, а в Святошинском – на 8%.

На формирование стоимости жилья сегодня влияет целый ряд факторов, среди которых особое место занимает безопасность. Однако она не является единственным критерием, определяющим спрос и ценовую динамику.

По информации Kyiv Safety, с 2022 года наибольшее количество вражеских ударов было зафиксировано в Дарницком районе. В районы с высокими показателями также вошли Соломенский, Шевченковский, Днепровский и Святошинский.

В то же время, статистика OLX Недвижимость демонстрирует, что Шевченковский район, несмотря на значительное количество зафиксированных ударов, продолжает оставаться среди самых дорогих в столице.

Это свидетельствует о том, что арендаторы учитывают не только ситуацию и возможность автономного функционирования дома. Важными остаются и привычные характеристики недвижимости: развитость инфраструктуры, транспортная доступность, тип дома и его техническое состояние.

Покупка однокомнатной квартиры: более доступные варианты есть и на правом берегу

На рынке покупки жилья распределение цен между районами несколько отличается от ситуации с арендой. Хотя самые дешевые предложения также сосредоточены на левом берегу, среди доступных по стоимости районов есть немало правобережных локаций.

По состоянию на ноябрь 2026 самая низкая медианная цена однокомнатной квартиры зафиксировали в Деснянском районе – 1,9 млн грн.

Среди других районов с относительно доступным жильем лидируют Святошинский с медианой 2,3 млн. грн., Соломенский – 2,6 млн. грн. и Оболонский – 2,7 млн. грн.

Приблизительно на том же уровне находится стоимость квартир в Днепровском районе – 2,7 млн грн. В Дарницком медианная цена несколько выше и составляет 2,8 млн. грн.

В Голосеевском и Подольском районах приобретение однокомнатной квартиры обойдется примерно в 3,5 млн. грн.

Высокие ценовые показатели традиционно характерны для центральной части Киева. Так, в Печерском районе медиа стоимость однокомнатного жилья приближается к 6,9 млн грн. В Шевченковском районе этот показатель составляет 4,1 млн. грн.

Таким образом, приобретение квартиры на Печерске обойдется примерно в 3,5 раза дороже, чем в самом доступном по этому показателю Деснянском районе.

Динамика цен на покупку квартир

В отличие от арендного сегмента, рынок продаж однокомнатных квартир за год преимущественно продемонстрировал рост медианных цен.

Наибольшее подорожание произошло в Печерском районе – на 6%. В Деснянском цены увеличились на 5%, в Оболонском – на 4%, а в Святошинском – на 3%.

В других районах рост был более умеренным. В то же время в трех административных районах столицы зафиксировали снижение стоимости недвижимости: в Соломенском – на 5%, Шевченковском – на 2%, Дарницком – на 1%.

Где в Киеве выгоднее арендовать или покупать квартиру

Результаты исследования показывают, что левый берег Киева сохраняет статус более доступной части столицы по стоимости однокомнатного жилья. Самые низкие цены на аренду и покупку действительно зафиксированы в Деснянском районе.

Однако считать весь правый берег более дорогим было бы неправильно. К примеру, аренда квартиры в Святошинском районе стоит дешевле, чем в Дарницком, а по стоимости покупки в наиболее доступные районы столицы также относятся Святошинский и Соломенский.

Следовательно, выбор между левым и правым берегом не может являться единственным ориентиром при поиске жилья. Окончательная стоимость зависит прежде всего от конкретного района, его инфраструктуры, транспортного сообщения, состояния жилищного фонда и других характеристик. А динамика последнего года подтверждает, что рынки аренды и покупки квартир в Киеве развиваются по разным ценовым сценариям.

Напомним, в Украине на фоне холодного сезона растет спрос на частные дома. Самый большой – в Винницкой, Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В то же время покупатели все больше внимания уделяют коттеджным городкам, где кроме жилья предлагают безопасность, автономность, развитую инфраструктуру и сервис.