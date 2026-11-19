Исследование показало: самая дорогая аренда в Ужгороде и Черновцах, больше вакансий – во Львове, а самую маленькую долю зарплаты жилье забирает в Ровно и Черкассах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на DIM.RIA.

При планировании вынужденного переезда украинцам приходится учитывать сразу несколько важных факторов: ситуацию в безопасности, доступность арендованного жилья и перспективы трудоустройства. Ведь найти город, где можно чувствовать себя спокойнее – лишь часть задачи. Не менее важно понимать, хватит ли заработка на ежемесячные расходы.

Маркетплейс недвижимости DIM.RIA совместно с платформой поиска работы robota.ua изучили ситуацию на рынках аренды и труда в десяти украинских городах. Аналитики сравнили цены на однокомнатные квартиры, количество актуальных вакансий и уровень зарплат, чтобы определить, насколько финансово доступным может быть переезд.

В каких городах аренда обходится дороже всего

Высокие цены на аренду однокомнатного жилья среди исследованных городов зафиксировали в Ужгороде. Медианная месячная стоимость квартиры здесь достигает 31500 грн.

Несколько дешевле жилье стоит в других западных областных центрах: в Черновцах аренда составляет около 27 000 грн, в Ивано-Франковске – 25 000 грн. Во Львове медианная цена составляет 22 500 грн, а в Виннице – 22 000 грн.

Однако, высокая стоимость аренды не всегда компенсируется соответствующими доходами местных жителей. В частности, в Черновцах оплата однокомнатной квартиры равняется 120% медианной зарплаты, а в Ужгороде – 105%. Это означает, что среднего заработка в этих городах недостаточно даже для покрытия аренды, не говоря уже о коммунальных услугах, питании и других нуждах.

Более доступна ситуация в Ровно, Черкассах и Хмельницком. Здесь на аренду жилья приходится соответственно 53%, 54% и 65% медиа зарплаты. Стоимость однокомнатных квартир в этих городах колеблется в пределах 13 000-16 000 грн в месяц.

Где после переезда больше шансов найти работу

Кроме стоимости жилья важным критерием выбора города остается ситуация на местном рынке труда. Это особенно актуально для тех, кто после переезда планирует искать новую работу.

По результатам исследования, больше вакансий в пяти основных профессиональных направлениях предлагают работодатели Львова – 6 211. Следующие позиции занимают Винница с 2 352 предложениями, Черкассы – с 1 858, Черновцы – с 1 770 и Хмельницкий – с 1 661 вакансией.

Меньше возможностей среди проанализированных городов зафиксировано в Ужгороде – 776 вакансий.

Наибольшим спросом в большинстве регионов пользуются работники рабочих профессий, специалисты по логистике, торговле и производству, водители, а также административный персонал.

Данные аналитического инструмента "Прозрачная Работа" от robota.ua показывают, что уровень оплаты зависит и от выбранной сферы деятельности. К примеру, медианная зарплата логистов во Львове составляет 32 500 грн, а в Виннице и Черкассах – по 30 000 грн.

В Ужгороде самые большие зарплатные показатели зафиксированы в производственной и инженерной сферах – медианный доход составляет 39 100 грн. В то же время количество вакансий по этим направлениям ограничено – всего 155.

Таким образом, ориентироваться исключительно на размер зарплаты при выборе города для переезда не стоит. Важно сопоставлять потенциальный доход с количеством доступных рабочих мест и стоимостью аренды.

Могут ли небольшие города стать более выгодной альтернативой

При поиске нового места жительства следует обращать внимание не только на большие областные центры. Населённые пункты вблизи Львова, Тернополя, Винницы или Луцка могут быть перспективным вариантом для временного переезда.

Основное преимущество меньших городов и пригородов – возможность найти жилье по более низкой цене. В то же время экономия на аренде может сопровождаться ограниченным выбором вакансий и более низким уровнем заработков.

Поэтому перед принятием решения важно оценить ситуацию с трудоустройством, проверить транспортное сообщение и выяснить, насколько удобно будет регулярно добираться до ближайшего крупного города.

Особо привлекательными такие локации могут быть для людей с дистанционной работой. Если есть стабильный источник дохода, место жительства можно выбирать с учетом стоимости жилья, бытовых условий и факторов безопасности, не привязываясь к местному количеству вакансий.

Еще одной возможностью остается сезонная занятость в туристических регионах. В периоды активного туристического сезона там растет спрос на работников гостиниц, заведений питания и других предприятий сферы обслуживания.

При поиске жилья важна не только стоимость

Несмотря на значительный спрос на арендуемое жилье, в Украине есть владельцы недвижимости, которые готовы идти навстречу людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

В социальных сетях регулярно появляются рассказы об арендодателях, длительно не изменяющих стоимость проживания, сдающих жилье за символическую плату или вообще бесплатно предоставляющих приют семьям переселенцев.

Именно поэтому при поиске нового жилья не следует ограничиваться стандартными объявлениями об аренде квартир. Альтернативой могут стать комнаты или части частных домов, жилье в пригороде, предложения непосредственно от владельцев, а также местные сообщества взаимопомощи.

Выбор города для переезда – всегда поиск баланса между безопасностью, финансовыми возможностями и перспективами работы. Иногда менее популярное направление или небольшой населенный пункт может оказаться более комфортным решением, чем город с высокими зарплатами, но слишком дорогим жильем.

Напомним, в октябре 2026 года конкуренция между желающими арендовать жилье в Украине существенно усилилась. Наиболее возросло количество отзывов на объявления о долгосрочной аренде однокомнатных квартир. В то же время увеличился интерес и к аренде домов. На рынке покупки недвижимости изменения были менее заметны, хотя в отдельных областях также зафиксировали рост активности.