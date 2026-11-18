В октябре 2026 года конкуренция между желающими арендовать жилье в Украине существенно усилилась. Наиболее возросло количество отзывов на объявления о долгосрочной аренде однокомнатных квартир. В то же время увеличился интерес и к аренде домов. На рынке покупки недвижимости изменения были менее заметны, хотя в отдельных областях также зафиксировали рост активности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на OLX Недвижимость.

По данным OLX Недвижимость, за январь-сентябрь 2026 украинцы осуществили 76,5 млн поисковых запросов, связанных с недвижимостью. Аналитики сравнили количество отзывов на одно объявление в октябре 2026 и октябре 2025 года в четырех категориях: покупка и долгосрочная аренда однокомнатных квартир, а также покупка и аренда домов.

Кто ищет жилье в Украине: возраст, пол и финансовые возможности

Исследование Factum Group за сентябрь 2026 показало, что среди потенциальных покупателей недвижимости 60% составляют мужчины, 40% - женщины. Наиболее активными возрастными категориями являются люди 36-45 лет (34%) и 26-35 лет (31%).

Среди ищущих жилье для аренды мужчин также больше – 56%, тогда как женщин 44%. Больше всего потенциальных арендаторов приходится на две возрастные группы: 26-35 и 36-45 лет – по 31%.

Различается и финансовое положение соискателей. Среди потенциальных покупателей 51% могут позволить себе товары длительного пользования, но большие приобретения остаются для них финансово сложными. Еще 41% хватает денег на базовые нужды – еду и одежду, однако приобретение более дорогих товаров требует значительных усилий.

Среди арендаторов 48% сообщают, что могут обеспечить себя едой и одеждой, но покупка товаров длительного пользования для них сложна. В то же время 41% имеют возможность покупать такие товары, однако испытывают трудности с большими затратами.

Аренда квартир: конкуренция больше усилилась на западе Украины

Наиболее ощутимый рост активности зафиксировали на рынке долгосрочной аренды однокомнатных квартир.

Особенно заметно изменилась ситуация в Черновицкой области. Если в октябре 2025 на одно объявление приходилось в среднем 26,5 отзыва, то через год этот показатель вырос до 57,3.

Высокая конкуренция также зафиксирована в других западных регионах:

Тернопольская область – с 13,4 до 36,7 отзыва;

Львовская – с 16,1 до 42;

Ровенская – с 12,1 до 31;

Хмельницкая – с 13,8 до 33,1;

Ивано-Франковская – с 16,8 до 38,7;

Волынская – с 23,5 до 39,9.

Значительное увеличение количества отзывов произошло и в Винницкой области: с 3,7 в октябре 2025 года до 24,8 в октябре 2026-го.

Аренда домов: где спрос рос быстрее всего

В сегменте долгосрочной аренды домов также наблюдалось увеличение количества потенциальных арендаторов, однако динамика была менее выражена, чем на рынке однокомнатных квартир.

Наибольшие годовые изменения среди регионов зафиксировали на Черновицкой и Винницкой областях. В Черновицкой количество отзывов на одно объявление выросло с 12,7 до 27, в Винницкой – с 12,5 до 24,7.

Также показатели увеличились:

Тернопольская область – с 10,4 до 22,1;

Хмельницкая – с 14,2 до 24,7;

Львовская – с 10,5 до 19,2.

По абсолютному количеству отзывов на одно объявление в октябре 2026 лидировали другие области. Высокие показатели имели Харьковская область - 37,4, Кировоградская - 36,7, Черкасская - 33,6 и Полтавская - 32.

Таким образом, спрос на аренду домов увеличивается не только в западных областях, но и в центральных и восточных регионах.

Покупка квартир: где больше всего отзывов на объявление

В отличие от аренды, в сегменте покупки однокомнатных квартир изменения были более умеренными.

В октябре 2026 года наибольшее количество отзывов на одно объявление получали объекты в Черкасской области – 10,2 по сравнению с 8,9 годом ранее. Далее следуют Кировоградская область с показателем 9,7 и Черновицкая – 9,1.

В то же время в ряде регионов зафиксировали годовой рост конкуренции:

Хмельницкая область – с 1,7 до 2,4 отзыва;

Закарпатская – с 3,6 до 4,4;

Львовская – с 4,6 до 5,5;

Днепропетровская – с 3,5 до 4,1.

Эти данные свидетельствуют об увеличении активности потенциальных покупателей в нескольких западных и центральных областях.

Покупка домов: лидируют Черкасская, Полтавская и Буковина

На рынке покупки домов больше всего отзывов на одно объявление в октябре 2026 года зафиксировали в Черкасской области – 9,5.

В Полтавской и Черновицкой областях показатель составлял по 7,6 отзыва, а в Кировоградской – 7.

Наиболее заметный годовой рост конкуренции зафиксировали в нескольких западных регионах. В частности, в Черновицкой области количество отзывов увеличилось с 5,5 до 7,6, на Закарпатье – с 3,9 до 5,2, на Львовщине – с 3,6 до 4,5, а на Тернопольщине – с 4,7 до 5,8.

Как меняется поведение украинцев на рынке недвижимости

Данные исследования показывают, что самые большие изменения происходят именно в сегменте аренды однокомнатных квартир. В ряде западных областей количество отзывов на одно объявление за год выросло в несколько раз.

В то же время рост интереса к аренде домов может быть связан со стремлением украинцев иметь более автономное жилье, в частности, возможность самостоятельно организовывать отопление и резервное электропитание.

Рынок покупки недвижимости показывает более сдержанную динамику. Высокая активность потенциальных покупателей сосредоточена преимущественно в центральных областях, хотя отдельные западные регионы также показывают положительные изменения.

Следовательно, украинские продолжают интересоваться как покупкой, так и арендой недвижимости, однако география спроса и уровень конкуренции существенно отличаются в зависимости от типа жилья и региона.

Напомним, в октябре 2026 года больше новых квартир для аренды в Киеве появилось в Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах. В то же время, доля предложений на левом берегу столицы остается практически неизменной уже три месяца подряд.