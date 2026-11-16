Как подготовить многоквартирные дома к зиме: утепление, резервное питание и энергетическая автономность

Длительные отключения электроэнергии, риски перебоев с теплоснабжением и рост требований к энергетической устойчивости изменяют подход к подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. Самой проверки системы отопления и утепления фасада недостаточно. Домам необходимы комплексная термомодернизация, современные инженерные системы и резервные источники питания. Какие решения дают самый большой эффект, сколько можно сэкономить на энергоресурсах и на какую поддержку могут рассчитывать ОСМД? Об этом Dilo узнавало у экспертов.

Украинский жилищный фонд входит в новую реальность, в которой готовность к отопительному сезону определяется не только техническим состоянием дома, но и способностью сохранять тепло и поддерживать работу критически важного оборудования при отключении электроэнергии.

Особенно остро этот вопрос возникает для многоквартирных домов с централизованным отоплением, насосным оборудованием, лифтами и другими инженерными системами, работа которых зависит от электроснабжения.

При этом жилищный фонд на сегодняшний день по-разному приспособлен к зиме. Часть домов благодаря заблаговременной модернизации, активности ОСМД и установке резервных источников питания способна поддерживать базовые условия для проживания даже во время длительных блекаутов. В то же время, значительная часть многоквартирного жилищного фонда остается уязвимой к энергетическим вызовам.

В Фонде энергоэффективности отмечают: оценивать готовность дома к зиме только по состоянию кровли, фасада и системы отопления уже недостаточно.

"Не менее важны его энергоэффективность и энергетическая устойчивость: способность сохранять тепло, поддерживать работу критических инженерных систем и обеспечивать базовые потребности жителей при отсутствии централизованного электроснабжения и, при определенных обстоятельствах, теплоснабжения", – отмечают в Фонде в ответ на запрос Dilo .

Таким образом, подготовка к зиме постепенно превращается в задачу комплексной модернизации жилищного фонда. Речь идет не только о том, чтобы здание потребляло меньше энергии, но и о том, чтобы оно могло эффективно использовать доступные ресурсы и сохранять функциональность в кризисных ситуациях.

Почему утепление фасада – только часть решения

Одной из самых распространенных ошибок в подходе к энергоэффективности остается отождествление термомодернизации с утеплением фасада. На самом деле, даже качественная теплоизоляция наружных стен не гарантирует низкого энергопотребления, если не учтены другие характеристики здания.

На этом акцентирует внимание Дмитрий Васильев, CEO и владелец архитектурной компании Archimatika. По его словам, украинские строительные нормы устанавливают требования к теплоизоляции стен, кровли, окон и энергетических характеристик здания в целом, но для реального сокращения потребления энергии этого недостаточно.

"Утепление фасада само по себе не делает дом энергоэффективным. Еще на этапе проектирования нужно учитывать ориентацию дома, расположение окон и солнцезащиту. Это позволяет использовать солнечное тепло зимой, ограничивать перегрев помещений летом и уменьшать теплопотери", – объясняет эксперт в комментарии Dilo .

Следующий важный элемент энергосбережения – это вентиляция. Во многих украинских жилых домах используется естественная вытяжная вентиляция. Нагретый воздух выходит через вентиляционные каналы, а холодный поступает извне и требует дополнительного нагревания. В результате часть энергии, израсходованной на отопление, фактически теряется.

Одним из решений может быть приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Такая система передает тепло отработанному воздуху свежему, поступающему с улицы, уменьшая потребность в дополнительном нагревании.

"Для жилищного строительства это также перспективное решение, хотя оно требует больших начальных инвестиций. Учитывая возможный рост стоимости энергоносителей, следует вводить механизмы, стимулирующие использование рекуперации", – считает Дмитрий Васильев.

Среди других технологий, которые могут повысить энергоэффективность зданий, он называет использование геотермальной энергии, в частности, геополей, солнечных коллекторов и электростанций с накопителями энергии.

В то же время, для уже построенных многоквартирных домов первоочередными остаются утепление фасадов, крыш и перекрытий над неотапливаемыми подвалами, замена старых окон и модернизация инженерных систем.

Особое внимание следует уделять системам отопления. Для домов с централизованным теплоснабжением важными мерами являются установка индивидуального теплового пункта (ИТП) с погодозависимым регулированием, балансировка системы и организация учета тепла. Не менее важно устранять мостики холода, в частности в местах стыков панелей, и обеспечивать необходимую вентиляцию после утепления и замены окон.

Комплексная термомодернизация дает экономию до 50-60% и более

Определять список работ для каждого дома необходимо индивидуально. На выбор технологий влияют такие факторы, как год строительства дома, его конструктивные особенности, техническое состояние ограждающих конструкций, а также систем отопления и вентиляции.

В Фонде энергоэффективности рекомендуют начинать с энергетического аудита. Он дает возможность оценить фактическое потребление энергоресурсов, определить основные источники теплопотерь, проверить состояние инженерных систем и оценить экономическую целесообразность предлагаемых решений.

"Практика реализации проектов Фонда подтверждает: наибольший эффект дает именно комплексная энергомодернизация, когда мероприятия направлены не на отдельные элементы дома, а на повышение его общей энергоэффективности. В зависимости от исходного состояния здания и выбранного комплекса работ это позволяет сократить потребление энергоресурсов на 50% и больше", – сообщает эксперт.

Результаты уже реализуемых проектов показывают, что такая экономия вполне реальна.

Например, львовское ОСМД "ГХ-20" сначала комплексно модернизировало 41-летний дом по программе "Энергодом", а затем присоединилось к программе "ГринДИМ", чтобы усилить его энергетическую независимость. После термомодернизации фактическое потребление тепловой энергии сократилось примерно на 50%, а в отдельных квартирах экономия составила 70%. Кроме того, здание получило собственную солнечную электростанцию с системой накопления энергии.

Еще один пример – десятиэтажка в Житомире, благодаря программе "Энергодим" прошла комплексную модернизацию. После реализации проекта сокращение потребления энергии превысило 60%.

В Черкассах ОСМД "Приднепровское" также реализовало комплексную энергомодернизацию при поддержке Фонда. Экономия энергоресурсов в здании составляет до 50%.

Масштабные результаты есть и в Новояворовске. Из чуть более 100 ОСМД города уже 40 домов модернизировали по пакету "А" программы "Энергодом", установив индивидуальные тепловые пункты. Еще 21 дом прошел полную термомодернизацию по пакету "Б". В частности, на улице Юрия Липы модернизированы все многоквартирные дома.

Всего ОСМД из разных регионов Украины полностью или частично завершили более 790 проектов по программе "Энергодом".

Эти примеры показывают, что термомодернизация дает не только экономию на отоплении. Она также улучшает техническое состояние зданий, повышает комфорт проживания и уменьшает зависимость от колебаний цен на энергоресурсы.

Резервное питание: что должно работать во время блекаута

Однако даже энергоэффективное здание не будет полностью готово к зимним вызовам, если во время отключения электроэнергии прекращают работу его критические инженерные системы.

В первую очередь ОСМД нужно определить, какое оборудование должно оставаться функциональным при отсутствии централизованного электроснабжения. Это могут быть индивидуальные тепловые пункты, циркуляционные насосы, системы водоснабжения, освещение мест общего использования, лифты, системы безопасности и связи.

В зависимости от технических потребностей дома и финансовых возможностей, резервное питание могут обеспечивать генераторы, солнечные электростанции и системы накопления энергии.

При этом выбор оборудования не должен быть ситуативным. Прежде всего, необходимо оценить мощность критических потребителей, продолжительность автономной работы, возможности подключения оборудования и безопасные условия его эксплуатации.

Дмитрий Васильев обращает внимание на перспективность солнечной энергетики в сочетании с накопителями.

"Солнечные электростанции с накопителями энергии могут частично снабжать электроэнергией общедомовые системы: освещение, насосы и другое инженерное оборудование", – отмечает он.

В то же время, такие решения следует рассматривать не изолированно, а как часть общей стратегии энергетической устойчивости дома.

В Фонде энергоэффективности также отмечают важность сочетания энергоэффективности и децентрализации энергоснабжения.

"Энергоэффективность, децентрализация энергоснабжения и модернизация жилищного фонда должны рассматриваться не как отдельные направления, а как взаимосвязанные составляющие единой политики энергетической безопасности и устойчивости общин", – говорят в Фонде.

То есть задачей ОСМД является не просто приобрести генератор, а сформировать систему, которая позволит зданию потреблять меньше энергии, эффективно использовать резервные источники и поддерживать работу важнейшего оборудования.

Какую поддержку могут получить ОСМД на модернизацию домов

Одним из ключевых инструментов финансирования энергомодернизации многоквартирного жилья остаются грантовые программы Фонда энергоэффективности.

Программа "Энергодом" предусматривает возмещение до 70% стоимости определенных программой энергоэффективных мер. Среди них – утепление фасадов и крыш, модернизация систем отопления, установка или обновление индивидуальных тепловых пунктов, замена окон и дверей в местах общего пользования. Максимальный размер гранта под действующей редакцией программы может составить до 25 млн. грн. на один проект.

Для участия ОСМД необходимо провести энергетическую сертификацию дома, принять на общем собрании совладельцев решение об участии в программе и реализации соответствующих мероприятий, выбрать банк-партнер Фонда и открыть в нем счет для проекта.

Процесс состоит из трех основных этапов: подготовки и подачи заявки, реализации энергоэффективных мер и последующей верификации результатов. После проверки выполненных работ и подтверждения целевого использования средств Фонд перечисляет грант ОСМД.

Отдельным направлением была программа "ВосстановиДОМ", которая предусматривает грантовую поддержку в размере 100% стоимости определенных программой восстановительных работ и строительных материалов для многоквартирных домов, поврежденных в результате российской военной агрессии.

Еще одна программа – "ГринДИМ" – была направлена на стимулирование использования альтернативных источников энергии. Она предусматривала компенсацию 70% стоимости установки солнечных электростанций, установок хранения энергии и тепловых насосов, а также 50% стоимости генераторов.

В то же время, возможность приобщиться к этим программам зависит от наличия финансирования. По информации, предоставленной Фондом, из-за недостаточности финансовых ресурсов возникла временная техническая пауза в приеме и регистрации новых заявок. Реализация уже одобренных проектов продолжалась в штатном режиме.

Фонд также сообщал о подготовке к возобновлению приема заявок по программам "Энергодом" и "ВосстановиДОМ" по обновленной модели финансирования в рамках Ukraine Facility. В то же время ближайших перспектив финансирования продления ГринДИМ на момент предоставления комментария не было.

Следовательно, ОСМД следует не только следить за возможностями грантовой поддержки, но и заранее готовить проектную документацию, проводить энергоаудит, согласовывать решения с совладельцами и планировать собственный финансовый вклад.

Окупаются ли инвестиции в энергоэффективность

Одним из факторов, сдерживающих модернизацию жилищного фонда, остаются первоначальные расходы. Комплексное утепление, обновление инженерных сетей, установка солнечных электростанций и накопителей нуждаются в значительных инвестициях. Поэтому для совладельцев важно понимать, как быстро такие вложения могут вернуться.

По словам Дмитрия Васильева, универсального показателя удорожания строительства или срока окупаемости энергоэффективных решений нет. Все зависит от характеристик здания, выбранных технологий, начальных инвестиций, объемов сэкономленной энергии и тарифов.

В качестве примера эксперт приводит опыт проектирования школы с системой отопления на основе геополь. Первоначально расчетный срок окупаемости такой системы составил 15 лет. Однако после строительства изменились тарифы на энергоносители и фактически система окупилась за восемь лет.

Для автономных систем теплоснабжения и солнечной энергетики ориентировочный срок окупаемости, по оценке эксперта, может составлять 8-12 лет. Однако этот показатель не универсален и зависит от конкретного проекта.

"Чем дороже энергия, тем быстрее других равных условий окупаются инвестиции в ее сбережения", – объясняет Дмитрий Васильев.

По его мнению, энергоэффективность будет постепенно влиять не только на затраты на содержание домов, но и на стоимость недвижимости. Если сегодня этот фактор еще не является определяющим для большинства покупателей, то в ближайшие пять лет его значение может существенно возрасти.

"В то же время, уже сейчас на ликвидность недвижимости влияет энергетическая автономность. После длительных отключений электроэнергии покупатели больше ценят дома, способные хотя бы частично обеспечивать работу инженерных систем благодаря резервному питанию и накопителям энергии", – отмечает эксперт.

Три шага, которые ОСМД следует сделать уже сейчас

Подготовку к зиме не следует откладывать до начала отопительного сезона. В Фонде энергоэффективности советуют начинать ее еще весной, сразу после завершения предыдущего сезона, ведь оценка технического состояния, планирование работ, принятие решений совладельцами и поиск финансирования требуют времени.

Среди первоочередных действий для ОСМД эксперты выделяют три направления.

1. Провести обследование дома и определить источники теплопотерь. Необходимо проверить состояние кровли, фасада, окон и дверей в местах общего использования, внутридомовых сетей и системы отопления. По возможности следует привлечь энергоаудитора, который поможет определить приоритетные меры и сформировать обоснованный план модернизации.

2. Обеспечить резервное питание критических систем. ОСМД нужно определить оборудование, которое должно работать при отключении электроэнергии, оценить необходимую мощность и продолжительность автономной работы. После этого можно выбирать подходящее решение – генератор, солнечную электростанцию, накопитель энергии или их сочетание.

3. Создать поэтапный план энергомодернизации и финансирования. Даже если средств на комплексное обновление недостаточно, стоит определить приоритеты, оценить стоимость работ, обсудить их с совладельцами и предусмотреть собственный взнос. Параллельно необходимо готовить документы для участия в доступных программах поддержки.

Главный вывод состоит в том, что энергетическая стойкость многоквартирного дома не обеспечивается одним технологическим решением. Утепление без должной регулировки отопления, солнечные панели без накопителей или генератор без понимания потребностей критических систем не гарантируют полноценную готовность к зиме.

Будущее жилищного фонда – за домами, объединяющими низкое энергопотребление, эффективные инженерные системы и возможность частичной автономной работы. И для этого ОСМД уже сегодня должно переходить от ситуативного ремонта к долгосрочному планированию энергомодернизации.

Как подытоживают в Фонде энергоэффективности, не стоит ждать начала отопительного сезона или очередных кризисных ситуаций. Каждый уменьшенный киловатт-час потребления и каждая критическая система, снабженная резервным питанием, повышают комфорт и безопасность жителей зимой.